В Харькове уклонистов будут искать в развлекательных заведениях

Развлекательное заведение Харькова. Фото: полиция Харьковской области

В Харькове усилят проверку документов среди посетителей развлекательных заведений города. Однако сотрудники ТЦК и СП должны соблюдать законодательство в ходе таких проверок.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Соответствующее решение было принято на заседании Совета обороны Харьковской области.

Заседание Совета обороны в Харьковской области. Фото: ТГ-канал Олега Синегубова

"Мы все должны понимать — война продолжается, враг никуда не делся, поэтому оборона страны — наша общая задача. Среди рассмотренных вопросов — мобилизационные процессы в области. Проверку наличия военно-учетных документов следует усилить в развлекательных заведениях. Мобилизация должна происходить исключительно с соблюдением действующего законодательства Украины", — отметил Синегубов.

Заседание Совета обороны в Харьковской области. Фото: ТГ-канал Олега Синегубова

Он также уточнил, что в этом направлении должны совместно работать все ответственные органы и службы в сотрудничестве с Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

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Напомним, в Харькове в 2024 году установят новую систему оповещения о воздушных тревогах, которую будут оперативно слышать горожане во всех районах Харькова.