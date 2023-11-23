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У Харкові ухилянтів шукатимуть у розважальних закладах

23 листопада 2023 18:36
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
У Харкові ухилянтів шукатимуть у розважальних закладах
Розважальний заклад Харкова. Фото: поліція Харківської області
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

У Харкові посилять перевірку документів серед відвідувачів розважальних закладів міста. Проте співробітники ТЦК і СП повинні дотримуватись законодавства під час таких перевірок.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони Харківської області.

Засідання Ради оборони Харківської області. Фото: ТГ-канал Олега Синєгубова

"Ми всі маємо розуміти — війна триває, ворог нікуди не подівся, тому оборона країни — наше спільне завдання. Серед розглянутих питань — мобілізаційні процеси в області. Перевірку наявності військово-облікових документів варто посилити у розважальних закладах.Мобілізація має відбуватися виключно із дотриманням чинного законодавства України", — зазначив Синєгубов.

Засідання Ради оборони Харківської області. Фото: ТГ-канал Олега Синєгубова

Він також уточнив, що у цьому напрямку мають спільно працювати всі відповідальні органи та служби у співпраці із Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

Скриншот

Нагадаємо, у Харкові у 2024 році встановлять нову систему оповіщення про повітряні тривоги, яку оперативно чутимуть містяни в усіх районах Харкова.

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