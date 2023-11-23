Харків запустить нову систему оповіщення — Терехов розповів, що зміниться

Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: ТГ-канал Ігоря Терехова

У Харкові у 2024 році встановлять нову систему оповіщення про повітряні тривоги. Її почують містяни в усіх районах Харкова.

Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов в етері національного телемарафону.

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"Вона швидше реагує на всі можливі виклики. Буде встановлена ​​по всіх районах міста Харкова, й усі жителі Харкова будуть мати можливість слухати цю повітряну тривогу та відповідно реагувати", — сказав Терехов.

Він також уточнив, що кошти на таке оновлення передбачили у міському бюджеті, який ухвалили на сесії міськради 22 листопада.

"Ми повинні застосовувати сучасні технології, відповідне проєктне рішення вже у нас є. Тому ми виділили кошти на це й проводитимемо протягом року таку роботу, щоб харків’яни були в безпечних умовах", – зазначив Терехов.

Раніше ми повідомляли, що на позачерговій сесії Харківська міська рада ухвалила рішення щодо проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік. Загальний обсяг доходів бюджету міста становить 17 мільярдів гривень.

Нагадаємо, виконком Харкова схвалив проєкт бюджету на наступний рік, в якому передбачив щомісячну допомогу дітям загиблих військових.