Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове от атак РФ за неделю не погиб ни один человек

В Харькове от атак РФ за неделю не погиб ни один человек

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 13:36
Обстрелы Харькова — за неделю от атак РФ не погиб ни один человек
Последствия обстрелов Харькова. Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi

За прошедшую неделю, с 1 по 7 сентября, в Харькове не зафиксировано ни одного случая погибших или раненых в результате российских обстрелов. Однако вражеские атаки все равно были.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram 8 сентября.

Реклама
Читайте также:

Обстрелы в Харькове

Терехов рассказал, несмотря на то, что за прошедшую неделю не погиб и не ранен ни один человек, обстрелы все равно были. Так, враг нанес один удар по городу, использовав БпЛА типа "Молния". Взрыв произошел вблизи учебного заведения в Салтовском районе.

Обстріли Харкова з 1 по 7 вересня
Статистика обстрелов Харькова за последнюю неделю. Фото: t.me/ihor_terekhov

"Именно поэтому я снова и снова подчеркиваю: реагируйте на сигналы воздушной тревоги! Если сирена звучит — значит, вероятность вражеских атак реальна", — подчеркнул городской голова.

По его словам, система оповещения работает четко, а наши военные и специалисты постоянно мониторят воздушное пространство и оперативно передают информацию об угрозах, чтобы каждый смог вовремя спрятаться.

Также Терехов отметил, что общая продолжительность воздушных тревог в Харькове была меньше на 35 часов, или на 51%, чем в области. Мэр считает, что это обнадеживающая тенденция, но она не должна притуплять бдительность.

Напомним, 7 сентября россияне атаковали 14 населенных пунктов Харьковской области. В результате вражеского обстрела погибла женщина, также есть раненые.

Также Владимир Зеленский назвал количество дронов, которые РФ выпустила по Украине за первую неделю сентября.

Харьков обстрелы Игорь Терехов война в Украине погибшие
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации