Обстрелы Харькова — за неделю от атак РФ не погиб ни один человек

Последствия обстрелов Харькова. Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi

За прошедшую неделю, с 1 по 7 сентября, в Харькове не зафиксировано ни одного случая погибших или раненых в результате российских обстрелов. Однако вражеские атаки все равно были.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram 8 сентября.

Обстрелы в Харькове

Терехов рассказал, несмотря на то, что за прошедшую неделю не погиб и не ранен ни один человек, обстрелы все равно были. Так, враг нанес один удар по городу, использовав БпЛА типа "Молния". Взрыв произошел вблизи учебного заведения в Салтовском районе.

Статистика обстрелов Харькова за последнюю неделю. Фото: t.me/ihor_terekhov

"Именно поэтому я снова и снова подчеркиваю: реагируйте на сигналы воздушной тревоги! Если сирена звучит — значит, вероятность вражеских атак реальна", — подчеркнул городской голова.

По его словам, система оповещения работает четко, а наши военные и специалисты постоянно мониторят воздушное пространство и оперативно передают информацию об угрозах, чтобы каждый смог вовремя спрятаться.

Также Терехов отметил, что общая продолжительность воздушных тревог в Харькове была меньше на 35 часов, или на 51%, чем в области. Мэр считает, что это обнадеживающая тенденция, но она не должна притуплять бдительность.

Напомним, 7 сентября россияне атаковали 14 населенных пунктов Харьковской области. В результате вражеского обстрела погибла женщина, также есть раненые.

Также Владимир Зеленский назвал количество дронов, которые РФ выпустила по Украине за первую неделю сентября.