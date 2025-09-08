Відео
Головна Харків У Харкові від атак РФ за тиждень не загинула жодна людина

У Харкові від атак РФ за тиждень не загинула жодна людина

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 13:36
Обстріли Харкова — за тиждень від атак РФ не загинула жодна людина
Наслідки обстрілів Харкова. Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi

За минулий тиждень, з 1 по 7 вересня, у Харкові не зафіксовано жодного випадку загиблих чи поранених внаслідок російських обстрілів. Однак ворожі атаки все одно були.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram 8 вересня. 

Читайте також:

Обстріли у Харкові 

Терехов розповів, попри те, що за минулий тиждень не загинула та не поранено жодної людини, обстріли все одно були. Так, ворог завдав одного удару по місту, використавши БпЛА типу "Молнія". Вибух стався поблизу навчального закладу в Салтівському районі.

Обстріли Харкова з 1 по 7 вересня
Статистика обстрілів Харкова за останній тиждень. Фото: t.me/ihor_terekhov

"Саме тому я знову і знову наголошую: реагуйте на сигнали повітряної тривоги! Якщо сирена лунає — значить, імовірність ворожих атак реальна", — наголосив міський голова. 

За його словами, система оповіщення працює чітко, а наші військові та фахівці постійно моніторять повітряний простір і оперативно передають інформацію про загрози, щоб кожен зміг вчасно сховатися.

Також Терехов зазначив, що загальна тривалість повітряних тривог у Харкові була меншою на 35 годин, або на 51%, ніж в області. Мер вважає, що це обнадійлива тенденція, але вона не має притупляти пильність.

Нагадаємо, 7 вересня росіяни атакували 14 населених пунктів Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка, також є поранені.

Також Володимир Зеленський назвав кількість дронів, які РФ випустила по Україні за перший тиждень вересня. 

Харків обстріли Ігор Терехов війна в Україні загиблі
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
