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В Харькове прошла акция в поддержку украинских защитников

13 января 2024 14:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Харькове прошла акция в поддержку украинских защитников
Акция поддержки ВСУ. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харькове прошла акция в поддержку Вооруженных сил Украины. Участники призвали власти выделять больше средств на армию.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Так, участники акции поддержки, которая проходит в Харькове 13 января, требуют от местных властей прекратить бездумно тратить государственные средства и направлять их на поддержку украинских защитников.

Напомним, что в Киеве и других городах Украины 5, 6, 7 января проходят акции-напоминания в поддержку пленных защитников "Азовстали". Название акции — "Не молчи. Плен — убивает!".

Также мы писали, что в Одессе на Дерибасовской прошла акция в поддержку военнопленных. В митинге приняли участие более ста человек — родственники защитников острова Змеиный и "Азовстали".

ВСУ
Харьков
акция
война в Украине

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