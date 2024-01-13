В Харькове прошла акция в поддержку украинских защитников

Акция поддержки ВСУ. Фото: Новини.LIVE

В Харькове прошла акция в поддержку Вооруженных сил Украины. Участники призвали власти выделять больше средств на армию.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Так, участники акции поддержки, которая проходит в Харькове 13 января, требуют от местных властей прекратить бездумно тратить государственные средства и направлять их на поддержку украинских защитников.

Напомним, что в Киеве и других городах Украины 5, 6, 7 января проходят акции-напоминания в поддержку пленных защитников "Азовстали". Название акции — "Не молчи. Плен — убивает!".

Также мы писали, что в Одессе на Дерибасовской прошла акция в поддержку военнопленных. В митинге приняли участие более ста человек — родственники защитников острова Змеиный и "Азовстали".