В Харькове прошла акция в поддержку украинских защитников
В Харькове прошла акция в поддержку Вооруженных сил Украины. Участники призвали власти выделять больше средств на армию.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Акция поддержки ВСУ в Харькове 13 января
Так, участники акции поддержки, которая проходит в Харькове 13 января, требуют от местных властей прекратить бездумно тратить государственные средства и направлять их на поддержку украинских защитников.
Напомним, что в Киеве и других городах Украины 5, 6, 7 января проходят акции-напоминания в поддержку пленных защитников "Азовстали". Название акции — "Не молчи. Плен — убивает!".
Также мы писали, что в Одессе на Дерибасовской прошла акция в поддержку военнопленных. В митинге приняли участие более ста человек — родственники защитников острова Змеиный и "Азовстали".
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