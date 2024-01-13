У Харкові відбулась акція на підтримку українських захисників

Акція підтримки ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

У Харкові відбулася акція на підтримку Збройних сил України. Учасники закликали владу виділяти більше коштів на армію.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Так, учасники акції підтримки, яка проходить в Харкові 13 січня, вимагають від місцевої влади припинити бездумно витрачати державні кошти та спрямовувати їх на підтримку українських захисників.

Нагадаємо, що в Києві та інших містах України 5, 6, 7 січня проходять акції-нагадування на підтримку полонених захисників "Азовсталі". Назва акції — "Не мовчи. Полон — вбиває!".

Також ми писали, що в Одесі на Дерибасівській відбулася акція на підтримку військовополонених. У мітингу взяли участь понад сто людей — це родичі оборонців острова Зміїний та "Азовсталі".