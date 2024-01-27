В Харькове прошел очередной протест украинцев "Деньги на ВСУ"

Женщины на пикете "Деньги на ВСУ" в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В Харькове сегодня, 27 января, состоялся очередной мирный пикет в поддержку украинских воинов. Люди вышли на центральную площадь города с требованием о том, чтобы власти выделяли средства не на обустройство Харькова, а направили их на помощь бойцам на фронте.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Мирный пикет в Харькове "Деньги на ВСУ"

В Харькове состоялся очередной протест горожан, требующих перераспределить бюджет и выделять больше средств на необходимую военную технику и амуницию для военных. По словам одного из митингующих, украинцы не должны просить деньги для военных или на противовоздушную оборону, потому что народ платит налоги и "у государства есть деньги". Он призвал всех неравнодушных украинцев присоединяться к митингу и требовать изменений в выделении финансов.

Женщины на пикете "Деньги на ВСУ" в Харькове. Фото: Новини.LIVE

"Мы выходим, чтобы нашим военным оказали большую поддержку. С октября месяца мы просим деньги для военных, просим власть подумать о защитниках. Только сейчас городской голова сказал о необходимости ПВО, так почему раньше нельзя было выделить средства на это", — отметил харьковчанин.

Женщины на пикете "Деньги на ВСУ" в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Одна из митингующих "Деньги на ВСУ" в Харькове. Фото: Новини.LIVE.

Напомним, 14 января в Одессе прошел очередной митинг. Люди вышли на улицы с требованием перераспределить все финансовые ресурсы в поддержку фронта.

Добавим, в центре Харькова 20 января прошла мирная акция протеста. Во время нее местные жители призвали власти направить деньги в поддержку ВСУ.