У Харкові відбувся черговий протест українців "Гроші на ЗСУ"

Жінки на пікеті "Гроші на ЗСУ" у Харкові. Фото: Новини.LIVE

У Харкові сьогодні, 27 січня відбувся черговий мирний пікет на підтримку українських воїнів. Люди вийшли на центральну площу міста з вимогою про те, щоб влада виділяла кошти не на облаштування Харкова, а спрямувала їх на допомогу бійцям на фронті.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Мирний пікет у Харкові "Гроші на ЗСУ"

У Харкові відбувся черговий протест містян, які вимагають перерозподілити бюджет та виділяти більше коштів на потрібну військову техніку та амуніцію для військових. За словами одного з мітингувальників, українці не повинні просити гроші для військових чи на протиповітряну оборону, тому що народ сплачує податки і "в держави є гроші". Він закликав також усіх небайдужих українців приєднуватися до мітингу та вимагати змін у виділенні фінансів.

Жінки на пікеті "Гроші на ЗСУ" у Харкові. Фото: Новини.LIVE

"Ми виходимо, щоб нашим військовим надали більшу підтримку. З жовтня місяця ми просимо гроші для військових, просимо владу подумати про захисників. Тільки зараз міський голова сказав про необхідність ППО, так чому раніше не можна було виділити кошти на це", — зазначив харків'янин.

Жінки на пікеті "Гроші на ЗСУ" у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Одна з мітингувальників "Гроші на ЗСУ" у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 14 січня в Одесі відбувся черговий мітинг. Люди вийшли на вулиці з вимогою перерозподілити всі фінансові ресурси на підтримку фронту.

Додамо, у центрі Харкова 20 січня, відбулася мирна акція протесту. Під час неї місцеві жителі закликали владу спрямувати гроші на підтримку ЗСУ.