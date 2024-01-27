Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові відбувся черговий протест українців "Гроші на ЗСУ" arrow

У Харкові відбувся черговий протест українців "Гроші на ЗСУ"

27 січня 2024 12:48
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Харкові відбувся черговий протест українців "Гроші на ЗСУ"
Жінки на пікеті "Гроші на ЗСУ" у Харкові. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Харкові сьогодні, 27 січня відбувся черговий мирний пікет на підтримку українських воїнів. Люди вийшли на центральну площу міста з вимогою про те, щоб влада виділяла кошти не на облаштування Харкова, а спрямувала їх на допомогу бійцям на фронті.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Мирний пікет у Харкові "Гроші на ЗСУ"

У Харкові відбувся черговий протест містян, які вимагають перерозподілити бюджет та виділяти більше коштів на потрібну військову техніку та амуніцію для військових. За словами одного з мітингувальників, українці не повинні просити гроші для військових чи на протиповітряну оборону, тому що народ сплачує податки і "в держави є гроші". Він закликав також усіх небайдужих українців приєднуватися до мітингу та вимагати змін у виділенні фінансів.

Жінки на пікеті "Гроші на ЗСУ" у Харкові
Жінки на пікеті "Гроші на ЗСУ" у Харкові. Фото: Новини.LIVE

"Ми виходимо, щоб нашим військовим надали більшу підтримку. З жовтня місяця ми просимо гроші для військових, просимо владу подумати про захисників. Тільки зараз міський голова сказав про необхідність ППО, так чому раніше не можна було виділити кошти на це", — зазначив харків'янин.

Жінки на пікеті "Гроші на ЗСУ" у Харкові
Жінки на пікеті "Гроші на ЗСУ" у Харкові. Фото: Новини.LIVE
Одна з мітингувальників "Гроші на ЗСУ" у Харкові
Одна з мітингувальників "Гроші на ЗСУ" у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 14 січня в Одесі відбувся черговий мітинг. Люди вийшли на вулиці з вимогою перерозподілити всі фінансові ресурси на підтримку фронту. 

Додамо, у центрі Харкова 20 січня, відбулася мирна акція протесту. Під час неї місцеві жителі закликали владу спрямувати гроші на підтримку ЗСУ.

мітинг
війна
ЗСУ
Харків
протести
гроші
Україна
влада

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

18 січня 2024

06:10 Від пенсії відберуть 20-50% — хто з українців може втратити виплати

Актуальне по темі