Что посмотреть в Харькове — новая яркая локация в центре города

В Харькове открыли яркую цветочную локацию — фоторепортаж
В Харькове открыли новую интересную локацию, где можно сделать яркие фото. Новое место харьковчане увидели в День города и накануне Дня независимости.
Где появилась новая локация в Харькове
Новая праздничная локация появилась в Харькове возле Зеркальной струи. Горожане ее сразу же оценили — начали активно делать фото и видео. Это место стало праздничным украшением, которое притянуло сотни взглядов.
