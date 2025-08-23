Видео
Главная Харьков В Харькове открыли яркую цветочную локацию — фоторепортаж

В Харькове открыли яркую цветочную локацию — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 15:16
Что посмотреть в Харькове — новая яркая локация в центре города
Люди фотографируются возле новой локации в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В Харькове открыли новую интересную локацию, где можно сделать яркие фото. Новое место харьковчане увидели в День города и накануне Дня независимости.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Где появилась новая локация в Харькове

Новая праздничная локация появилась в Харькове возле Зеркальной струи. Горожане ее сразу же оценили — начали активно делать фото и видео. Это место стало праздничным украшением, которое притянуло сотни взглядов.

В Харкові відкрили нову квіткову локацію
Женщина фотографируется возле цветов в Харькове. Фото: Новини.LIVE
В Харкові відкрили нову квіткову локацію
Локация возле Зеркальной струи в Харькове. Фото: Новини.LIVE
В Харкові відкрили нову квіткову локацію
Новая локация возле в Харькове. Фото: Новини.LIVE
В Харкові відкрили нову квіткову локацію
Люди фотографируют локацию возле Зеркальной струи в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ранее мы писали о том, что Харьков 23 августа празднует 371 годовщину со дня основания. Для горожан и гостей подготовили ряд интересных событий.

Также мы рассказывали о том, сколько сейчас стоят квартиры в Харькове — самые дорогие и самые дешевые районы города.

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
