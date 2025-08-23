День Харкова - місту виповнюється 371 рік

Площа свободи у Харкові. Фото: wikipedia

Напередодні Дня Незалежності України, 23 серпня, День міста святкує Харків. Місту-герою виповнюється 371 рік.

Новини.LIVE зібрали афішу, що завтра можна відвідати жителям Харкова.

Реклама

Читайте також:

Історія Харкова

Місто заснували 1654 році. Засновником міста вважається міфічний козак Харько. Назва міста пішла від річки Харків, назва якої вже була присутня між 1553 і 1627 роками на царській карті Велике Креслення.

Святкування Дня міста у Харкові, 2024 рік. Фото: Харків Time

Спочатку День Харкова відзначали 20 вересня, однак у 1997 році святкування перенесли на 23 серпня, поєднавши його з офіційною датою визволення міста від нацистів.

Проте історичні джерела пишуть, що 23 серпня вважається днем звільнення основної частини Харкова, остаточні бої та повне визволення окремих житлових районів від окупантів завершилися лише 29 серпня 1943 року.

Харків святкує 370-річчя у 2024 році. Фото: Харків Time

Афіша заходів

Святкування Дня міста, Дня Державного прапора та Дня Незалежності у Харкові пройдуть на території метрополітену з міркувань безпеки. Через це можуть бути тимчасові обмеження у роботі деяких зі станцій метро.

Сьогодні, 23 серпня, заплановані такі події:

9:00 — благодійний забіг. Локація: вул. Дмитра Антоненка, 49. Благодійний ранковий забіг з кавовою дегустацією. Участь можлива за попередньою реєстрацією. Організатори повідомляють, що кошти, виручені в ході заходу, підуть на підтримку ЗСУ.

— благодійний забіг. Локація: вул. Дмитра Антоненка, 49. Благодійний ранковий забіг з кавовою дегустацією. Участь можлива за попередньою реєстрацією. Організатори повідомляють, що кошти, виручені в ході заходу, підуть на підтримку ЗСУ. 10:00-11:30 та 12:00-13:30 — прогулянка "У світ дикої природи". Дві групи по 30 осіб зможуть поринути у світ міської природи. Реєстрація обов’язкова, кількість місць обмежена.

та — прогулянка "У світ дикої природи". Дві групи по 30 осіб зможуть поринути у світ міської природи. Реєстрація обов’язкова, кількість місць обмежена. 18:00 – BRYKULETS у шоу-ресторані "AltBier". Фіналіст "Х-Фактора" та автор хітів "Ліза", "Посилать" і "Загуляв" проведе концерт.

– BRYKULETS у шоу-ресторані "AltBier". Фіналіст "Х-Фактора" та автор хітів "Ліза", "Посилать" і "Загуляв" проведе концерт. 18:00 — вечірка "Happy Birthday, Kharkiv" у Che Bar.

— вечірка "Happy Birthday, Kharkiv" у Che Bar. 19:00 — виступ авторів треку "Доброго вечора, ми з України" PROBASS ∆ HARDI у Biani.

Харків в умовах повномасштабної війни

З першого дня російського вторгнення Харків зазнає ракетних ударів.

Місто втримало оборону у 2022 році. 6 березня 2022 року Президент України Володимир Зеленський надав Харкову звання "Місто-герой України" за подвиг і масовий героїзм громадян при захисті від російської агресії.

Проте багато мешканців міста змушені переселитися до більш безпечних регіонів України, або й виїхати за кордон.

Нагадаємо, у понеділок, 18 серпня, російські загарбники прицільно вдарили безпілотниками по житловій багатоповерхівці в Індустріальному районі. У будинку було 119 квартир, в яких мешкали 300 людей. На момент обстрілу вдома були близько половини з них.

Внаслідок ворожого обстрілу загинуло семеро людей, зокрема двоє дітей. Ще 24 людини постраждали. Двох людей вдалося врятувати працівникам ДСНС.

Ми писали, що завтра на Харківщині очікується хмарна погода. Вночі пройде невеликий дощ, а вдень можливі короткочасні опади, подекуди значні. Прогнозуються грози, місцями град і шквалистий вітер до 15–20 м/с.