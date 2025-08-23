Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові відкрили яскраву квіткову локацію — фоторепортаж

У Харкові відкрили яскраву квіткову локацію — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 15:16
Що подивитись у Харкові — нова яскрава локація в центрі міста
Люди фотографуються біля нової локації в Харкові. Фото: Новини.LIVE

У Харкові відкрили нову цікаву локацію, де можна зробити яскраві фото. Нове місце харків'яни побачили в День міста та напередодні Дня Незалежності.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Де з'явилась нова локація в Харкові

Нова святкова локація з'явилась у Харкові біля Дзеркального струменя. Містяни її одразу ж оцінили — почали активно робити фото та відео. Це місце стало святковою окрасою, що притягнула сотні поглядів.

В Харкові відкрили нову квіткову локацію
Жінка фотографується біля квітів у Харкові. Фото: Новини.LIVE
В Харкові відкрили нову квіткову локацію
Локація біля Дзеркального струменя у Харкові. Фото: Новини.LIVE
В Харкові відкрили нову квіткову локацію
Нова локація біля у Харкові. Фото: Новини.LIVE
В Харкові відкрили нову квіткову локацію
Люди фотографують локацію біля Дзеркального струменя у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Харків 23 серпня святкує 371 річницю з дня заснування. Для містян та гостей підготували низку цікавих подій.

Також ми розповідали про те, скільки наразі коштують квартири у Харкові — найдорожчі й надешевші райони міста.

Харків фото квіти свято фоторепортаж
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації