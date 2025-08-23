Що подивитись у Харкові — нова яскрава локація в центрі міста

У Харкові відкрили яскраву квіткову локацію — фоторепортаж
Дата публікації: 23 серпня 2025 15:16
Люди фотографуються біля нової локації в Харкові. Фото: Новини.LIVE
У Харкові відкрили нову цікаву локацію, де можна зробити яскраві фото. Нове місце харків'яни побачили в День міста та напередодні Дня Незалежності.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Де з'явилась нова локація в Харкові
Нова святкова локація з'явилась у Харкові біля Дзеркального струменя. Містяни її одразу ж оцінили — почали активно робити фото та відео. Це місце стало святковою окрасою, що притягнула сотні поглядів.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Харків 23 серпня святкує 371 річницю з дня заснування. Для містян та гостей підготували низку цікавих подій.
Також ми розповідали про те, скільки наразі коштують квартири у Харкові — найдорожчі й надешевші райони міста.
