Що подивитись у Харкові — нова яскрава локація в центрі міста

Люди фотографуються біля нової локації в Харкові. Фото: Новини.LIVE

У Харкові відкрили нову цікаву локацію, де можна зробити яскраві фото. Нове місце харків'яни побачили в День міста та напередодні Дня Незалежності.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Де з'явилась нова локація в Харкові

Нова святкова локація з'явилась у Харкові біля Дзеркального струменя. Містяни її одразу ж оцінили — почали активно робити фото та відео. Це місце стало святковою окрасою, що притягнула сотні поглядів.

Жінка фотографується біля квітів у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Локація біля Дзеркального струменя у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Нова локація біля у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Люди фотографують локацію біля Дзеркального струменя у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Харків 23 серпня святкує 371 річницю з дня заснування. Для містян та гостей підготували низку цікавих подій.

Також ми розповідали про те, скільки наразі коштують квартири у Харкові — найдорожчі й надешевші райони міста.