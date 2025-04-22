В Харькове открыли еще одну подземную школу - детали

Подземная школа в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В Харькове открыли еще одну полноценную подземную школу. Эта школа оснащена всем необходимым для качественного и безопасного обучения.

На открытии школы побывала корреспондентка Новини.LIVE.

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Подземная школа в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В Харькове открылась очередная подземная школа — детали

"Эта школа рассчитана практически на тысячу учеников. Сегодня у нас здесь уже 808 учеников, которые записались и будут ходить в эту школу. Бешеный спрос и ежедневно по 80 родителей приходят и хотят записать своих детей. Это центральная часть города, очень много детей здесь есть, и проживают, и хотят учиться", — рассказал городской голова Игорь Терехов.

Эта школа была построена за счет городского бюджета. Она оснащена всем необходимым для качественного и безопасного обучения.

Подземная школа в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Там есть учебные кабинеты, зоны отдыха, буфет, медицинский кабинет, ресурсная комната. Ученики обеспечены бесплатным горячим питанием, медицинским обслуживанием и могут обратиться за поддержкой к психологу.

Терехов отметил, что все готовы учиться, если бы была такая возможность. По его данным, сегодня находится в Харькове практически 60 тысяч детей школьного возраста. Но пока удается охватывать практически 10 тысяч детей, которые имеют возможность учиться оффлайн.

Мэр Харькова сказал, что ожидается, что люди будут возвращаться и будет гораздо больше детей.

Подземная школа в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Стоимость строительства подземной школы в Харькове

Как рассказал Терехов, эта подземная школа стоила примерно 107 миллионов.

"Сейчас завершаем все расчеты. Примерно 107 миллионов гривен стоит эта подземная школа. Это средства городского бюджета. Я благодарен за помощь харьковскому айти кластеру, который оборудовал классы, в частности информатики. Они и в дальнейшем будут присоединяться к оборудованию и других школ", — рассказал мэр города.

Подземная школа в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Будут ли строить подземные садики в Харькове

"В целях безопасности сегодня все детские сады в Харькове, которые принадлежат коммунальной форме собственности, они закрыты. И мы не можем их открыть сегодня. Мы работаем над проектно-сметной документацией, которая даст возможность нам построить подземный детский сад", — рассказал Терехов.

А также добавил, что строительство подземного садика будет стоить очень дорого.

Подземная школа в Харькове. Фото: Новини.LIVE

"Когда будут завершены все проектно-сметные документы, то будем строить. Подземную школу гораздо легче построить, чем построить и спроектировать детский сад, потому что требования очень отличаются", — подытожил мэр Харькова.

Напомним, что недавно стало известно, что убытки Харькова из-за полномасштабной войны РФ составляют не менее 10 миллиардов евро.

Отметим, что 22 апреля днем российские захватчики дронами атаковали Харьков, в результате чего есть пострадавшие.