У Харкові відкрили ще одну підземну школу — деталі

Підземна школа у Харкові. Фото: Новини.LIVE

У Харкові відкрили ще одну повноцінну підземну школу. Ця школа оснащена всім необхідним для якісного та безпечного навчання.

На відкритті школи побувала кореспондентка Новини.LIVE.

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Підземна школа у Харкові. Фото: Новини.LIVE

У Харкові відкрилася чергова підземна школа — деталі

"Ця школа розрахована практично на тисячу учнів. Сьогодні ми маємо тут вже 808 учнів, які записалися і будуть ходити до цієї школи. Шалений попит і щодня по 80 батьків приходять і хочуть записати своїх дітей. Це центральна частина міста, дуже багато дітей тут є, і проживають, і хочуть навчатися", — розповів міський голова Ігор Терехов.

Ця школа була побудована коштом міського бюджету. Вона оснащена всім необхідним для якісного та безпечного навчання.

Підземна школа у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Там є навчальні кабінети, зони відпочинку, буфет, медичний кабінет, ресурсна кімната. Учні забезпечені безоплатним гарячим харчуванням, медичним обслуговуванням та можуть звернутися за підтримкою до психолога.

Терехов зазначив, що всі готові навчатися, якби була така можливість. За його даними, сьогодні перебуває у Харкові практично 60 тисяч дітей шкільного віку. Але наразі вдається охоплювати практично 10 тисяч дітей, які мають можливість вчитися офлайн.

Мер Харкова сказав, що очікується, що люди будуть повертатися і буде набагато більше дітей.

Підземна школа у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Вартість будівництва підземної школи у Харкові

Як розповів Терехов, ця підземна школа коштувала приблизно 107 мільйонів.

"Зараз завершуємо всі розрахунки. Приблизно 107 мільйонів гривень коштує ця підземна школа. Це кошти міського бюджету. Я вдячний за допомогу харківському IT-кластеру, який обладнав класи, зокрема інформатики. Вони й надалі будуть доєднуватися до обладнання й інших шкіл", — розповів мер міста.

Підземна школа у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Чи будуватимуть підземні садочки у Харкові

"З метою безпеки сьогодні всі дитячі садочки у Харкові, які належать комунальній формі власності, зачинені. І ми не можемо їх відкрити сьогодні. Ми працюємо над проєктно-кошторисною документацією, яка дасть можливість нам побудувати підземний дитячий садочок", — розповів Терехов.

А також додав, що будівництво підземного садочка коштуватиме дуже дорого.

Підземна школа у Харкові. Фото: Новини.LIVE

"Коли будуть завершені усі проєктно-кошторисні документи, то будемо будувати. Підземну школу набагато легше збудувати, аніж збудувати й спроєктувати дитячий садочок, бо вимоги дуже відрізняються", — підсумував мер Харкова.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що збитки Харкова через повномасштабну війну РФ становлять щонайменше 10 мільярдів євро.

Зазначимо, що 22 квітня вдень російські загарбники дронами атакували Харків, внаслідок чого є постраждалі.