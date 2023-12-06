В Харькове японский волонтер Фуминори Тсутико поздравил детей с Днем Святого Николая

Японский волонтер Фуминори Тсутико в образе Святого Николая. Фото: Новини.LIVE.

Японский волонтер Фуминори Тсутико принес волшебство в сердца маленьких харьковчан, поздравив их с Днем Святого Николая . Этот мужчина уже больше года бесплатно кормит харьковчан в своем кафе и стал известен своей благотворительной деятельностью в Харькове.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE с места события.

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Мечтая воплотить историю о Святом Николае, Фуминори Тсутико решил стать частью праздника для малышей, только слышавших о его благотворительной деятельности. Встречая детей в своем уникальном костюме, он раздавал радость, улыбки и незабываемые моменты радости.

Японский волонтер Фуминори Тсутика с детьми. Фото: Новини.LIVE.

"Мы неоднократно видели его время работы в его кафе, сколько людей он кормит. Честно, это легендарная личность. У нас не было возможности с ним познакомиться, а вот сегодня в этот праздник мы смогли с ним познакомиться", — рассказывает мать семилетней Кати. Евгения Трухимцова

Японский волонтер Фуминори Тсутика с детьми. Фото: Новини.LIVE.

"В Японии нет дня святого Николая, есть Новый год и сегодня, который отмечают семь дней января. Я рад быть с детьми. Дети – это украинская надежда и будущее", – рассказывает Фуминори Тсутико.

Японский волонтер Фуминори Тсутика с детьми. Фото: Новини.LIVE.

Ранее мы рассказывали историю японского волонтера Фуминори Тсутико , открывшего социальное кафе, где кормит горячими блюдами.

Также мы писали о том, что Зеленский приехал в "Охматдет" , чтобы встретиться с ранеными детьми.