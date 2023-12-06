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У Харкові відомий японський волонтер привітав дітей із Днем Святого Миколая

6 грудня 2023 17:56
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові японський волонтер Фумінорі Тсутіко привітав дітей із Днем Святого Миколая
Японський волонтер Фумінорі Тсутіко в образі Святого Миколая. Фото: Новини.LIVE.
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Японський волонтер Фумінорі Тсутіко приніс чари у серця маленьких харків'ян, привітавши їх із Днем Святого Миколая. Цей чоловік, уже більше року безкоштовно годує харків'ян у своєму кафе та став відомий своєю доброчинною діяльністю у Харкові 

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE з місця події.

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Мріючи втілити історію про Святого Миколая, Фумінорі Тсутіко вирішив стати частиною свята для малюків, які лише чули про його благодійну діяльність. Зустрічаючи дітей у своєму унікальному костюмі, він роздавав радість, посмішки та незабутні моменти радості.

Японський волонтер Фумінорі Тсутіко з дітьми. Фото: Новини.LIVE.

"Ми неодноразово бачили його час роботи в його кафе, скільки людей він годує. Чесно, це легендарна особистість. У нас не було можливості з ним познайомитися, а ось сьогодні в це свято ми змогли з ним познайомитись", — розповідає мати семирічної Каті, Євгенія Трухімцова

Японський волонтер Фумінорі Тсутіко з дітьми. Фото: Новини.LIVE.

"У Японії немає дня святого Миколая, є Новий рік і сьогодень, який відзначають сім днів січня. Я радий бути з дітьми. Діти – це українська надія та майбутнє", — розповідає Фумінорі Тсутіко. 

Японський волонтер Фумінорі Тсутіко з дітьми. Фото: Новини.LIVE.

Раніше ми розповідали історію японського волонтера Фумінорі Тсутіко, який відкрив соціальне кафе де годує людейю гарячими стравами. 

Також ми писали про те, що Зеленський приїхав до "Охматдиту", щоб зустрітися з пораненими дітьми. 

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