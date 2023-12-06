У Харкові японський волонтер Фумінорі Тсутіко привітав дітей із Днем Святого Миколая

Японський волонтер Фумінорі Тсутіко в образі Святого Миколая. Фото: Новини.LIVE.

Японський волонтер Фумінорі Тсутіко приніс чари у серця маленьких харків'ян, привітавши їх із Днем Святого Миколая. Цей чоловік, уже більше року безкоштовно годує харків'ян у своєму кафе та став відомий своєю доброчинною діяльністю у Харкові

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE з місця події.

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Мріючи втілити історію про Святого Миколая, Фумінорі Тсутіко вирішив стати частиною свята для малюків, які лише чули про його благодійну діяльність. Зустрічаючи дітей у своєму унікальному костюмі, він роздавав радість, посмішки та незабутні моменти радості.

Японський волонтер Фумінорі Тсутіко з дітьми. Фото: Новини.LIVE.

"Ми неодноразово бачили його час роботи в його кафе, скільки людей він годує. Чесно, це легендарна особистість. У нас не було можливості з ним познайомитися, а ось сьогодні в це свято ми змогли з ним познайомитись", — розповідає мати семирічної Каті, Євгенія Трухімцова

Японський волонтер Фумінорі Тсутіко з дітьми. Фото: Новини.LIVE.

"У Японії немає дня святого Миколая, є Новий рік і сьогодень, який відзначають сім днів січня. Я радий бути з дітьми. Діти – це українська надія та майбутнє", — розповідає Фумінорі Тсутіко.

Японський волонтер Фумінорі Тсутіко з дітьми. Фото: Новини.LIVE.

Раніше ми розповідали історію японського волонтера Фумінорі Тсутіко, який відкрив соціальне кафе де годує людейю гарячими стравами.

Також ми писали про те, що Зеленський приїхав до "Охматдиту", щоб зустрітися з пораненими дітьми.