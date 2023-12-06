У Харкові японський волонтер Фумінорі Тсутіко привітав дітей із Днем Святого Миколая

У Харкові відомий японський волонтер привітав дітей із Днем Святого Миколая
Японський волонтер Фумінорі Тсутіко приніс чари у серця маленьких харків'ян, привітавши їх із Днем Святого Миколая. Цей чоловік, уже більше року безкоштовно годує харків'ян у своєму кафе та став відомий своєю доброчинною діяльністю у Харкові
Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE з місця події.
Японський Святий Миколай
Мріючи втілити історію про Святого Миколая, Фумінорі Тсутіко вирішив стати частиною свята для малюків, які лише чули про його благодійну діяльність. Зустрічаючи дітей у своєму унікальному костюмі, він роздавав радість, посмішки та незабутні моменти радості.
"Ми неодноразово бачили його час роботи в його кафе, скільки людей він годує. Чесно, це легендарна особистість. У нас не було можливості з ним познайомитися, а ось сьогодні в це свято ми змогли з ним познайомитись", — розповідає мати семирічної Каті, Євгенія Трухімцова
"У Японії немає дня святого Миколая, є Новий рік і сьогодень, який відзначають сім днів січня. Я радий бути з дітьми. Діти – це українська надія та майбутнє", — розповідає Фумінорі Тсутіко.
Раніше ми розповідали історію японського волонтера Фумінорі Тсутіко, який відкрив соціальне кафе де годує людейю гарячими стравами.
Також ми писали про те, що Зеленський приїхав до "Охматдиту", щоб зустрітися з пораненими дітьми.
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