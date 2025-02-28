В Харькове в кафе "Козачка" мужчина с ножом напал на своего знакомого — что решил суд

Мужчина держит нож в руке. Иллюстративное фото: Freepik

В Харькове в одном из местных кафе произошел конфликт, который едва не завершился трагедией. Один из посетителей с ножом напал на своего знакомого.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что 24 мая 2023 года возле кафе "Козачка" на проспекте Юбилейном между двумя знакомыми произошел конфликт. Один из посетителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала поссорился со знакомым, а затем между ними завязалась драка. Ситуация обострилась, однако благодаря вмешательству других гостей заведения стычку удалось прекратить. После этого фигурант дела покинул место происшествия.

Однако через 20 минут он вернулся, и конфликт вспыхнул с новой силой. Во время ссоры мужчина внезапно выхватил раскладной нож и ударил оппонента в грудную клетку, пытаясь убить его. Удар пришелся в жизненно важную зону и вызвал тяжелые телесные повреждения, в частности внутреннее и внешнее кровотечение.

Преступление удалось остановить благодаря быстрой реакции посетителей кафе. Один из свидетелей выбил нож из рук нападающего, после чего вместе с другими удерживал его до прибытия полиции. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь — его доставили в госпиталь, где врачи смогли спасти ему жизнь.

Обвиняемый во время судебного заседания признал вину в совершенном им преступлении и просил суд назначить минимальное наказание.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы.

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