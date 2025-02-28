У Харкові в кафе "Козачка" чоловік з ножем напав на свого знайомого — що вирішив суд

Чоловік тримає ніж у руці. Ілюстративне фото: Freepik

У Харкові в одному з місцевих кафе стався конфлікт, який ледь не завершився трагедією. Один з відвідувачів з ножем напав на свого знайомого.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що 24 травня 2023 року біля кафе "Козачка" на проспекті Ювілейному між двома знайомими стався конфлікт. Один із відвідувачів, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, спочатку посварився зі знайомим, а потім між ними зав’язалася бійка. Ситуація загострилася, однак завдяки втручанню інших гостей закладу сутичку вдалося припинити. Після цього фігурант справи покинув місце події.

Однак через 20 хвилин він повернувся, і конфлікт спалахнув з новою силою. Під час сварки чоловік раптово вихопив розкладний ніж і вдарив опонента в грудну клітину, намагаючись убити його. Удар прийшовся в життєво важливу зону та спричинив тяжкі тілесні ушкодження, зокрема внутрішню та зовнішню кровотечу.

Злочин вдалося зупинити завдяки швидкій реакції відвідувачів кафе. Один зі свідків вибив ніж із рук нападника, після чого разом з іншими утримував його до прибуття поліції. Потерпілому оперативно надали медичну допомогу — його доправили до госпіталю, де лікарі змогли врятувати йому життя.

Обвинувачений у судовому засіданні визнав вину у вчиненому ним злочині та просив суд призначити мінімальне покарання.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи, визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що в Полтаві пенсіонерка вбила свого чоловіка ножем під час сварки за картоплю.

Також ми повідомляли, що в Харківській області батько під час сварки випадково вбив свого сина ножем.