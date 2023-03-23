В Харькове обнаружили новый штамм коронавируса "Кракен"

В Харьковской области в течение двух недель отмечается рост заболеваемости COVID-19

22 марта у жителя Харькова подтвердили заболевание коронавирусом, которое вызвало штамм Оmicron линии XBB.1.5 (Кракен).

Об этом сообщает Харьковский областной центр контроля и профилактики заболеваний.

"До этого штамма у населения отсутствует коллективный иммунитет, поэтому ожидается быстрое распространение вируса среди жителей области и значительный рост заболеваемости COVID-19", — сообщают в центре.

Также в Харьковской области в течение двух недель отмечается рост заболеваемости COVID-19. За последние 3 дня (20-22.03.2023) зарегистрировано 285 случаев против 262 случаев за всю предыдущую неделю (13-19.03.2023).

Напомним, что рост числа больных COVID-19 в Харьковской области начали наблюдать еще с октября. Большинство заболевших коронавирусом не вакцинированы.

Также мы рассказывали, что новый штаб коронавируса "Кракен" активно распространяется по Украине. Вирус уже зафиксирован в шести областях.