У Харкові виявили новий штам коронавірусу "Кракен"
22 березня у мешканця Харкова підтвердили захворювання на коронавірус, яке викликав штам Оmicron лінії XBB.1.5 (Кракен).
Про це повідомляє Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
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"До цього штаму у населення відсутній колективний імунітет, тому очікується швидке поширення вірусу серед мешканців області та значне зростання захворюваності на COVID-19", — повідомляють у центрі.
Також у Харківській області протягом двох тижнів відзначається зростання захворюваності на COVID-19. За останні 3 дні (20-22.03.2023) зареєстровано 285 випадків проти 262 випадків за весь попередній тиждень (13-19.03.2023).
Нагадаємо, що зростання кількості хворих на COVID-19 на Харківщині почали спостерігати ще з жовтня. Більшість захворілих на коронавірус не вакциновані.
Також ми розповідали, що новий штаб коронавірусу "Кракен" активно розповсюджується Україною. Вірус вже зафіксували у шести областях.