У Харкові виявили новий штам коронавірусу "Кракен"

У Харківській області протягом двох тижнів відзначається зростання захворюваності на COVID-19

22 березня у мешканця Харкова підтвердили захворювання на коронавірус, яке викликав штам Оmicron лінії XBB.1.5 (Кракен).

Про це повідомляє Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

"До цього штаму у населення відсутній колективний імунітет, тому очікується швидке поширення вірусу серед мешканців області та значне зростання захворюваності на COVID-19", — повідомляють у центрі.

Також у Харківській області протягом двох тижнів відзначається зростання захворюваності на COVID-19. За останні 3 дні (20-22.03.2023) зареєстровано 285 випадків проти 262 випадків за весь попередній тиждень (13-19.03.2023).

Нагадаємо, що зростання кількості хворих на COVID-19 на Харківщині почали спостерігати ще з жовтня. Більшість захворілих на коронавірус не вакциновані.

Також ми розповідали, що новий штаб коронавірусу "Кракен" активно розповсюджується Україною. Вірус вже зафіксували у шести областях.