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У Харкові виявили новий штам коронавірусу "Кракен"

23 березня 2023 14:22
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові виявили новий штам коронавірусу "Кракен"
У Харківській області протягом двох тижнів відзначається зростання захворюваності на  COVID-19
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

22 березня у мешканця Харкова підтвердили захворювання на коронавірус, яке викликав штам Оmicron лінії XBB.1.5 (Кракен).

Про це повідомляє Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

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"До цього штаму у населення відсутній колективний імунітет, тому очікується швидке поширення вірусу серед мешканців області та значне зростання захворюваності на COVID-19", — повідомляють у центрі. 

Також у Харківській області протягом двох тижнів відзначається зростання захворюваності на COVID-19. За останні 3 дні (20-22.03.2023) зареєстровано 285 випадків проти 262 випадків за весь попередній тиждень (13-19.03.2023).

Нагадаємо, що зростання кількості хворих на COVID-19 на Харківщині почали спостерігати ще з жовтня. Більшість захворілих на коронавірус не вакциновані.

Також ми розповідали, що новий штаб коронавірусу "Кракен" активно розповсюджується Україною. Вірус вже зафіксували у шести областях. 

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