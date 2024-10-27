В Харькове военный самовольно покинул часть

В Харькове военный самовольно оставил часть — что решил суд
В Харькове военнослужащий самовольно оставил воинскую часть, в которой нес службу. За это преступление, совершенное во время действия военного положения, суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы.
Приговор по данному делу хранится в портале Опендатабот.
Обстоятельства дела
Суду стало известно, что в Харькове военнослужащий одной из воинских частей самовольно покинул место несения службы. Без разрешения командира он начал проводить время за пределами лечебного учреждения Национальной гвардии, в котором находился, и распоряжаться им по собственному усмотрению.
Свою вину обвиняемый признал частично, рассказав, что обращался к командиру с жалобами на боль в ноге. Мужчина отметил, что в медицинском учреждении ему разрешили самостоятельно пройти лечение за свой счет.
Позже военнослужащий уверял, что предупредил о своем возвращении, однако остается непонятным, к кому он обратился и предупредил.
Что решил суд
Ознакомившись со всеми обстоятельствами дела, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы. При этом в этот срок суд внес время предварительного заключения осужденного.
Приговор может быть обжалован в апелляционном суде в течение 30 дней.
Ранее мы писали, что суды Киева уже вынесли семь приговоров в отношении мужчин, избежавших призыва на военную службу. С начала года следователи передали в суд 26 уголовных дел.
Напомним, во Львове мужчина отказался от получения повестки. В результате состоялось судебное заседание.
Читайте Новини.LIVE!