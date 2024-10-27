В Харькове военный самовольно покинул часть

Тернопольский зональный отдел ВСП. Иллюстративное фото: teren.in.ua

В Харькове военнослужащий самовольно оставил воинскую часть, в которой нес службу. За это преступление, совершенное во время действия военного положения, суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы.

Приговор по данному делу хранится в портале Опендатабот.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что в Харькове военнослужащий одной из воинских частей самовольно покинул место несения службы. Без разрешения командира он начал проводить время за пределами лечебного учреждения Национальной гвардии, в котором находился, и распоряжаться им по собственному усмотрению.

Свою вину обвиняемый признал частично, рассказав, что обращался к командиру с жалобами на боль в ноге. Мужчина отметил, что в медицинском учреждении ему разрешили самостоятельно пройти лечение за свой счет.

Позже военнослужащий уверял, что предупредил о своем возвращении, однако остается непонятным, к кому он обратился и предупредил.

Что решил суд

Ознакомившись со всеми обстоятельствами дела, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы. При этом в этот срок суд внес время предварительного заключения осужденного.

Приговор может быть обжалован в апелляционном суде в течение 30 дней.

Ранее мы писали, что суды Киева уже вынесли семь приговоров в отношении мужчин, избежавших призыва на военную службу. С начала года следователи передали в суд 26 уголовных дел.

Напомним, во Львове мужчина отказался от получения повестки. В результате состоялось судебное заседание.