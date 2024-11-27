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В Харькове военный вмешался в работу полиции — что решил суд

27 ноября 2024 19:59
Виктория Козырь - редактор
Военный вмешался в работу полиции в Харькове — как его наказал суд
Автомобиль полицейских. Фото: facebook.com/UA.National.Police
Виктория Козырь - редактор

В Харькове военнослужащий вмешался в работу полиции во время оформления нарушения правил дорожного движения. Вследствие этого состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре Червонозаводского районного суда Харькова, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре говорится, что 14 июля этого года патрульные остановили автомобиль Mazda из-за нарушения правил дорожного движения. Во время оформления административного нарушения к полицейским подошел бывший сержант запаса, который начал агрессивно себя вести. Он вырвал постановление из рук одного из инспекторов, выбросил его на проезжую часть и попытался открыть дверь служебного автомобиля.

Несмотря на замечания и просьбы успокоиться, мужчина продолжал агрессивно себя вести. Он ударил служебный автомобиль и выбил телефон из рук одного из полицейских.

В ответ патрульные применили к нему наручники, после чего на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Что решил суд

Червонозаводской суд Харькова признал мужчину виновным во вмешательстве в деятельность правоохранителей. Его оштрафовали на 1020 гривен.

Напомним, во Львовской области мобилизованные мужчины отказались выполнять приказы командования, из-за чего были привлечены к уголовной ответственности.

Ранее в Харьковской области судили женщину, которая во время оккупации региона в 2022 году сотрудничала с врагом.

суд Харьков полиция штраф военные судебные решения

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