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В Харькове разоблачили дельца, продававшего уникальные изделия Скифской эпохи

26 декабря 2023 12:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Харькове разоблачили дельца, продававшего уникальные изделия Скифской эпохи
Металлические изделия Скифской эпохи. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Харькове правоохранители разоблачили местного жителя, продававшего уникальные металлические изделия Скифской эпохи за 350 тыс. грн. Сейчас решается вопрос о сообщении харьковчанину о подозрении.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Как известно, 48-летний харьковчанин выставил на интернет-аукционе объявление продаже металлических изделий скифского происхождения.

"Набор бронзолитейщика (2 тыс. до н.э.) и котел (скифы). Общий вес больше 21 кг. Цена 350 тыс. грн", — говорится в объявлении.

Согласно заявлению генерального директора Национального музея истории Украины, указанные металлические изделия имеют историческую и культурную ценность, и они присвоены незаконно.

В чем уникальность изделий

Специалисты рассказали, что это редчайшая археологическая находка, принадлежавшая древнему мастеру-ливару. На фотографиях видно более 60 обломков бронзовых орудий и котелков. Среди них есть предметы, похожие на серпы культуры Гава-Голиграды.

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Металлические изделия Скифской эпохи. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
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Металлические изделия Скифской эпохи. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

"Находки подобных комплексов сегодня вообще неизвестны, особенно если речь идет о Харьковской области. Обломки бронзовых серпов относятся к более раннему периоду, а их аналоги известны только на западе Украины", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что уникальность этого клада заключается в том, что он одновременно дает новую информацию о древних технологических приемах, торговых связях и экономическом уровне общества.

Какое наказание ждет "торговца"

Правоохранители уже провели обыски по местам проживания харьковчанина. Историческая находка изъята, а в дальнейшем на нее будет наложен арест.

Решается вопрос по поводу сообщения харьковчанину о подозрении.

Напомним, недавно в Харькове ликвидировали еще одну мошенническую схему, участники которой выманивали деньги у семей украинских защитников. В частности, военные и полиция разоблачили местного жителя, который выманивал 10 тысяч долларов у жены погибшего воина ВСУ.

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