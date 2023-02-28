В Харькове разоблачили фармацевту, которая незаконно продавала наркосодержащие лекарственные средства и подрабатывала рецепты

Фармацевт незаконно продавала таблетки, в которых содержится наркотическое средство

По данным следствия, женщина вместе со своим сообщником арендовала нежилое помещение, в котором обустроила аптеку, разместив соответствующие полки, стенды, вывески и т.д. Однако лицензии на осуществление оптовой и розничной торговли лекарственными средствами подозреваемая не получала, так что "аптека" работала незаконно.

Об этом сообщает в Telegram-канале Харьковская областная прокуратура.

Материалы следствия

Женщина, имея специальность фармацевта, а следовательно, имея необходимые знания и навыки, незаконно продавала таблетки, в которых содержится наркотическое средство кодеин. Продажа такого лекарства, согласно законодательству, разрешается только при наличии рецепта от врача.

Подозреваемая не просто отпускала лекарства без рецепта, чтобы скрыть преступную деятельность, она подделывала формы бланков. Женщина заполняла формы рецептурных бланков для выписки лекарственных средств и изделий медицинского назначения от имени вымышленного лица, как врача, ставила соответствующие печати и штампы.

Однако скрыть преступление подозреваемой не удалось — она была разоблачена.

Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей. Также устанавливаются другие лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления.

Женщине-фармацевту было сообщено о подозрении по фактам незаконного приобретения, хранения с целью сбыта и сбыта наркотических средств, совершенного повторно по предварительному сговору группой лиц, и подлог официального документа (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 358 УК Украины) . Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Харьковской области депутат переоборудовал больницы под госпитали для оккупантов .

А также мы писали, что СБУ задержала коллаборанта на Харьковщине , стал криминалистом и помогал искать участников АТО.