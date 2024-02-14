В Харькове разоблачили коллаборанта, который "сливал" оккупантам данные о дислокации ВСУ

Украинские военные. Иллюстративное фото: Telegram / Zelenskiy / Official

В Харькове сотрудники прокуратуры разоблачили государственного изменника, который сообщал россиянам дислокацию украинских воинов и расположение систем противовоздушной обороны. Для коллаборанта избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в среду, 14 февраля.

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Харьковчанин сообщал врагу данные о расположении ВСУ и ПВО

В сентябре 2023 года мужчина связался с Telegram-каналами российских спецслужб. С помощью них оккупанты ищут агентуру среди украинцев, готовых работать на РФ.

"Подозреваемый производил конспирированную фото- и видеосъемку последствий российских ракетных ударов по Харькову для дальнейшей корректировки вражеского огня. Во время этого он пытался выполнить главную задачу — найти в Харькове системы ПВО для передачи информации российским спецслужбам", — говорится в сообщении.

Кроме того, фигурант распространял данные о расположении украинских войск на фронте, военной технике, боеприпасах.

Задержанный коллаборант в Харькове. Фото: Офис Генпрокурора

В доме предателя правоохранители провели обыски, во время которых был изъят мобильный телефон. В нем были найдены доказательства преступной деятельности.

Харьковчанину объявили подозрение в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ. Суд вынес приговор об избрании меры пресечения для коллаборанта в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Напомним, сотрудники СБУ задержали вражеского агента в Николаеве. Мужчину подозревают в сотрудничестве с оккупантами. Коллаборант следил за Николаевским морским портом и передавал данные россиянам о ситуации в Черном море.

Также мы писали о том, что на Харьковщине СБУ задержала агронома, который помогал противнику минировать поля и ориентироваться врагу на местности.