На Харківщині затримали агронома, який допомагав окупантам мінувати поля

Затримання колаборанта на Харківщині. Фото: СБУ

У Харківській області співробітники Служби безпеки України затримали агронома, який допомагав російським загарбникам мінувати поля під час окупації регіону. Після того, як армія РФ захопила частину області, чоловік допомагав окупантам орієнтуватися на місцевості, що було їм потрібно для злочинних дій.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в середу, 7 лютого, в Telegram.

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За допомогою дій колаборанта, російські солдати мінували ділянки навколо районного центру, серед яких місцеві дороги, якими ходили та їздили місцеві жителі. Також зрадник давав окупантам фермерські продукти харчування та дрова, аби обігрівати школу, яку вони захопили та використовували, як військову базу.

"При цьому трьох російських командирів їхній поплічник "розквартирував" у власному будинку. Також зловмисник вимагав від своїх колег передавати загарбникам бетонні блоки та деревину для облаштування фортифікаційних споруд. У разі відмови — погрожував ув’язненням до російської катівні", — зазначили в СБУ.

Викриття зрадника

Після того, як ЗСУ звільнили область, зловмисник залишився на території громади та сподівався уникнути покарання. Проте співробітникам СБУ вдалося встановити його місцерозташування та затримати.

Нині слідчі СБУ повідомили колаборанту про підозру в пособництві державі-агресору. Зрадник наразі перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Харківщині викрили фельдшера, який закликав своїх співробітників допомагати російським окупантам. Прокурори тепер вирішують питання про оголошення зрадника в розшук.

Також ми писали, що у Харківській області чоловік співпрацював з окупантами. Він мав посаду "заступника голови" окупаційної адміністрації. Наразі він переховується від правосуддя.