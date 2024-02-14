У Харкові викрили колаборанта, який "зливав" окупантам дані про дислокацію ЗСУ

Українські військові. Ілюстративне фото: Telegram / Zelenskiy / Official

У Харкові співробітники прокуратури викрили державного зрадника, який повідомляв росіянами дислокацію українських воїнів та розташування систем протиповітряної оборони. Для колаборанта обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора в середу, 14 лютого.

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Харків'янин повідомляв ворогу дані про розташування ЗСУ та ППО

У вересні 2023 року чоловік зв'язався з Telegram-каналами російських спецслужб. За допомогою них, окупанти шукають агентуру серед українців, які готові працювати на РФ.

"Підозрюваний робив конспіровану фото- і відеозйомку наслідків російських ракетних ударів по Харкову для подальшого коригування ворожого вогню. Під час цього він намагався виконати головне завдання — знайти у Харкові системи ППО для передачі інформації російським спецслужбам", — йдеться в повідомленні.

Крім того, фігурант поширював дані про розташування українських військ на фронті, військової техніки, боєприпасів.

Затриманий колаборант у Харкові. Фото: Офіс Генпрокурора

У помешканні зрадника правоохоронці провели обшуки, під час яких було вилучено мобільний телефон. У ньому було знайдено докази злочинної діяльності.

Харків'янину оголосили підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ. Суд виніс вирок про обрання запобіжного заходу для колаборанта у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, співробітники СБУ затримали ворожого агента у Миколаєві. Чоловіка підозрюють у співпраці з окупантами. Колаборант слідкував за Миколаївським морським портом та передавав дані росіянам про ситуацію у Чорному морі.

Також ми писали про те, що на Харківщині СБУ затримала агронома, який допомагав противнику мінувати поля, та орієнтуватися ворогу на місцевості.