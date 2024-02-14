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У Харкові викрили колаборанта, який "зливав" окупантам дані про дислокацію ЗСУ

14 лютого 2024 12:37
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Харкові викрили колаборанта, який "зливав" окупантам дані про дислокацію ЗСУ
Українські військові. Ілюстративне фото: Telegram / Zelenskiy / Official
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Харкові співробітники прокуратури викрили державного зрадника, який повідомляв росіянами дислокацію українських воїнів та розташування систем протиповітряної оборони. Для колаборанта обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора в середу, 14 лютого.

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Харків'янин повідомляв ворогу дані про розташування ЗСУ та ППО  

У вересні 2023 року чоловік зв'язався з Telegram-каналами російських спецслужб. За допомогою них, окупанти шукають агентуру серед українців, які готові працювати на РФ.

"Підозрюваний робив конспіровану фото- і відеозйомку наслідків російських ракетних ударів по Харкову для подальшого коригування ворожого вогню. Під час цього він намагався виконати головне завдання — знайти у Харкові системи ППО для передачі інформації російським спецслужбам", — йдеться в повідомленні.

Крім того, фігурант поширював дані про розташування українських військ на фронті, військової техніки, боєприпасів.

Затриманий колаборант у Харкові
Затриманий колаборант у Харкові. Фото: Офіс Генпрокурора

У помешканні зрадника правоохоронці провели обшуки, під час яких було вилучено мобільний телефон. У ньому було знайдено докази злочинної діяльності.

Харків'янину оголосили підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ. Суд виніс вирок про обрання запобіжного заходу для колаборанта у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Скриншот допису Офісу Генпрокурора
Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, співробітники СБУ затримали ворожого агента у Миколаєві. Чоловіка підозрюють у співпраці з окупантами. Колаборант слідкував за Миколаївським морським портом та передавав дані росіянам про ситуацію у Чорному морі.

Також ми писали про те, що на Харківщині СБУ затримала агронома, який допомагав противнику мінувати поля, та орієнтуватися ворогу на місцевості.

війна
ЗСУ
Харків
росіяни
Україна
Офіс генерального прокурора
прокуратура
держзрада
окупанти
Колаборант
Кримінал
ППО

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