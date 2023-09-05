В Харькове разоблачили мошенника, который занимался продажей несуществующих собак

Прокурор и задержанный мошенник. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В Харькове будут судить мошенника, который продавал несуществующих собак в интернете. Фигурант получал от потерпевших от 3 500 до 12 500 грн.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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"Слободской окружной прокуратурой г. Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 26-летнего мужчины по факту мошенничества (ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Житель Харькова с ноября прошлого года размещал в интернете объявления о продаже породистых щенков, хотя не имел никакого отношения к разведению.

Заинтересованных покупателей фигурант просил перевести деньги на его банковскую карту. Он обещал потерпевшим доставить собак. Сумма переводов варьировалась от 3 500 до 12 500 грн.

После получения средств мошенник перестал выходить на связь. Продажей несуществующих собак он обманул девять человек.

"Дело будут рассматривать в Коминтерновском районном суде г. Харькова", — говорится в сообщении.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, киберполиция Харьковской области остановила работу мошеннического саll-центра. В помещении офисной техники обустроили 46 рабочих мест.

Также мы писали, что в столице мужчина решил нажиться на благотворителях. Фигурант дела угнал автомобиль благотворительного фонда и обманул волонтера на закупки бронешлемов.