В Харькове разоблачили мошенника, который занимался продажей несуществующих собак
В Харькове будут судить мошенника, который продавал несуществующих собак в интернете. Фигурант получал от потерпевших от 3 500 до 12 500 грн.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Разоблачение мошенника
"Слободской окружной прокуратурой г. Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 26-летнего мужчины по факту мошенничества (ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Житель Харькова с ноября прошлого года размещал в интернете объявления о продаже породистых щенков, хотя не имел никакого отношения к разведению.
Заинтересованных покупателей фигурант просил перевести деньги на его банковскую карту. Он обещал потерпевшим доставить собак. Сумма переводов варьировалась от 3 500 до 12 500 грн.
После получения средств мошенник перестал выходить на связь. Продажей несуществующих собак он обманул девять человек.
"Дело будут рассматривать в Коминтерновском районном суде г. Харькова", — говорится в сообщении.
Напомним, киберполиция Харьковской области остановила работу мошеннического саll-центра. В помещении офисной техники обустроили 46 рабочих мест.
Также мы писали, что в столице мужчина решил нажиться на благотворителях. Фигурант дела угнал автомобиль благотворительного фонда и обманул волонтера на закупки бронешлемов.