У Харкові викрили шахрая, який займався продажем неіснуючих собак

Прокурор та затриманий шахрай. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У Харкові судитимуть шахрая, який продавав неіснуючих собак в інтернеті. Фігурант отримував від потерпілих від 3 500 до 12 500 грн.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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"Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 26-річного чоловіка за фактом шахрайства (ч. 1, 2 ст. 190 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Мешканець Харкова з листопада минулого року розміщував в інтернеті оголошення про продаж породистих цуценят, хоча не мав жодного відношення до розведення.

Зацікавлених покупців фігурант просив переказати гроші на його банківську карту. Він обіцяв потерпілим доставити собак. Сума переказів варіювалась від 3500 до 12500 грн.

Після отримання коштів шахрай перестав виходити на зв'язок. Продажем неіснуючих собак він обманув дев'ять осіб.

"Справу розглядатимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова", — йдеться у повідомленні.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, кіберполіція Харківської області зупинила роботу шахрайського саll-центру. В приміщенні офісною технікою облаштували 46 робочих місць.

Також ми писали, що у столиці чоловік вирішив нажитися на благодійниках. Фігурант справи викрав автомобіль благодійного фонду та ошукав волонтерку на закупівлі бронешоломів.