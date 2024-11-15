В Харькове задержали женщину за сбыт наркотиков

Полицейский. Фото иллюстративное: t.me/police_kh_region

В Харькове разоблачили женщину, которая занималась сбытом наркотиков и психотропов на территории города. Стоимость изъятого составляет более одного миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в Telegram в пятницу, 15 ноября.

Читайте также:

Сбыт наркотиков в Харькове

Известно, что 25-летняя женщина сбывала психотропные и наркотические вещества через "закладки". Во время обыска у нее обнаружили около одного килограмма психотропного вещества PVP, 90 расфасованных свертков с PVP, 137 таблеток МDMA, 151 марка LSD, около 15 граммов амфетамина и другие доказательства.

Обыск у женщины. Фото: t.me/police_kh_region

Обыск у женщины. Фото: t.me/police_kh_region

Обыск у женщины. Фото: t.me/police_kh_region

"Стоимость изъятого по ценам "черного рынка" составляет около 1 миллиона 250 тысяч гривен. По данному факту открыто уголовное производство", — говорится в сообщении.

Женщину задержали и объявили подозрение в совершении преступления.

Пост полиции Харьковской области. Фото: скриншот

Напомним, в пункте пропуска "Орловка" в Одесской области был задержан водитель автобуса. Он хотел перевезти наркотики, спрятав их в коробке от обуви.

Ранее в Харькове суд рассматривал дело мужчины, занимавшегося доставкой психотропных веществ. В стремлении к легкому заработку он начал работать "курьером".