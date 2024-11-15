У Харкові затримали жінку за збут наркотиків

У Харкові викрили жінку, яка продавала наркотики
У Харкові викрили жінку, яка займалася збутом наркотиків та психотропів на території міста. Вартість вилученого становить понад один мільйон гривень.
Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області у Telegram у п'ятницю, 15 листопада.
Збут наркотиків у Харкові
Відомо, що 25-річна жінка збувала психотропні та наркотичні речовини через "закладки". Під час обшуку в неї виявили близько одного кілограма психотропної речовини PVP, 90 розфасованих згортків з PVP, 137 пігулок МDMA, 151 марка LSD, близько 15 грамів амфетаміну та інші докази.
"Вартість вилученого за цінами "чорного ринку" становить близько 1 мільйона 250 тисяч гривень. За даним фактом відкрито кримінальне провадження", — йдеться у повідомленні.
Жінку затримали та оголосили підозру у скоєнні злочину.
Нагадаємо, у пункті пропуску "Орлівка" в Одеській області затримали водія автобуса. Він хотів перевезти наркотики, сховавши їх у коробці від взуття.
Раніше у Харкові суд розглядав справу чоловіка, який займався доставкою психотропних речовин. У прагненні легкого заробітку він почав працювати "кур'єром".
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