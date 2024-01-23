Обстрелы Харькова 23 января — оккупанты повредили газопровод

В Харькове в результате обстрелов горит газопровод
В результате утренних обстрелов 23 января в Харькове горит газопровод. Кроме того, ранения получили женщины и дети.
Об этом сообщил руководитель следственного управления полиции Сергей Болвинов.
Последствия обстрелов Харькова 23 января
Сегодня оккупанты четыре раза ударили ракетами по пригороду Харькова. В результате атаки повреждены жилые дома в частном секторе. Одна из ракет попала в газопровод. На местах работают все службы.
По предварительным данным, осколочные ранения там получили дети, пострадала одна женщина. В другом районе россияне разрушили санаторную школу для больных детей.
Напомним, сегодня утром по всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Взрывы раздались в Киеве, Харькове, Днепропетровской и Сумской областях.
В столице в результате падения обломков зафиксировано возгорание автомобилей в Святошинском районе. Уже известно о первом раненом.
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