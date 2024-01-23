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В Харькове в результате обстрелов горит газопровод

23 января 2024 07:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Обстрелы Харькова 23 января — оккупанты повредили газопровод
Пожар на газопроводе. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В результате утренних обстрелов 23 января в Харькове горит газопровод. Кроме того, ранения получили женщины и дети.

Об этом сообщил руководитель следственного управления полиции Сергей Болвинов.

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Сегодня оккупанты четыре раза ударили ракетами по пригороду Харькова. В результате атаки повреждены жилые дома в частном секторе. Одна из ракет попала в газопровод. На местах работают все службы.

По предварительным данным, осколочные ранения там получили дети, пострадала одна женщина. В другом районе россияне разрушили санаторную школу для больных детей.

Напомним, сегодня утром по всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Взрывы раздались в Киеве, Харькове, Днепропетровской и Сумской областях.

В столице в результате падения обломков зафиксировано возгорание автомобилей в Святошинском районе. Уже известно о первом раненом.

Харьков
обстрелы
газопровод
ракеты
война в Украине

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