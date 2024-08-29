В Харькове исчез свет в нескольких районах города

В Харькове в результате российских обстрелов исчезло электроснабжение
В Харькове в результате российской атаки возникли перебои с электроснабжением. Энергетики уже работают над его восстановлением.
Об этом сообщает Харьковоблэнерго в четверг, 29 августа.
Отключение света в Харькове
В Харьковоблэнерго предупредили, что отключения в некоторых районах города связаны с российскими атаками. В настоящее время на местах поражений уже работают бригады электриков.
"Энергетики владеют всей информацией и работают над восстановлением света", — говорится в сообщении.
Как выключить свет 29 августа
Отметим, что отключения света в Украине и в Харькове неизбежны. Вчера, 28 августа, в Укрэнерго предупредили, что в четверг, 29 августа, будут применять графики отключений электроэнергии для потребителей. Однако ограничений на питание критической инфраструктуры не будет. С 15:00 до 22:00 будут применяться три очереди отключений. В остальные часы будут действовать две очереди.
Читайте Новини.LIVE!