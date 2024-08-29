В Харькове исчез свет в нескольких районах города

Ремонтная бригада чинит электросеть в Харьковской области. Фото: УНИАН

В Харькове в результате российской атаки возникли перебои с электроснабжением. Энергетики уже работают над его восстановлением.

Об этом сообщает Харьковоблэнерго в четверг, 29 августа.

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Отключение света в Харькове

В Харьковоблэнерго предупредили, что отключения в некоторых районах города связаны с российскими атаками. В настоящее время на местах поражений уже работают бригады электриков.

"Энергетики владеют всей информацией и работают над восстановлением света", — говорится в сообщении.

Сообщение Харьковоблэнерго. Фото: скриншот

Как выключить свет 29 августа

Отметим, что отключения света в Украине и в Харькове неизбежны. Вчера, 28 августа, в Укрэнерго предупредили, что в четверг, 29 августа, будут применять графики отключений электроэнергии для потребителей. Однако ограничений на питание критической инфраструктуры не будет. С 15:00 до 22:00 будут применяться три очереди отключений. В остальные часы будут действовать две очереди.