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В Харькове в результате российской атаки пострадал 4-летний ребенок

23 января 2024 23:50
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Харькове в результате российской атаки пострадал 4-летний ребенок
Последствия русской атаки на Харьков. Фото: Национальная полиция
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Российские оккупанты вечером, 23 января, в очередной раз атаковали Харьков. Пока известно о 7 пострадавших, среди них — 4-летний ребенок. На месте работают спасательные службы.

Об этом сообщает Национальная полиция.

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Очередная атака россиян на Харьков в третий раз за сутки была по жилым домам, гражданской инфраструктуре и учебным заведениям. Вражеские ракеты попали в Киевский район города.

Предварительно известно, что оккупанты ударили ракетами С-300.

"На месте происшествия работают криминалисты, взрывотехники, следственно-оперативная группа", — сообщили в полиции.

Продолжается разбор завалов, следователи документируют последствия обстрелов.

Напомним, в результате вечерних обстрелов Харькова сегодня, 23 января, пострадали люди. По предварительной информации, семь жителей города получили травмы.

В Киеве завершились аварийно-спасательные работы, целью которых было ликвидировать последствия российского ракетного удара. В общей сложности спасатели оказали помощь 22 пострадавшим, ими были спасены 55 человек.

Харьков
дети
ракета
ракетный удар

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