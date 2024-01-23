В Харькове в результате российской атаки пострадал 4-летний ребенок
Российские оккупанты вечером, 23 января, в очередной раз атаковали Харьков. Пока известно о 7 пострадавших, среди них — 4-летний ребенок. На месте работают спасательные службы.
Об этом сообщает Национальная полиция.
Россияне обстреляли Харьков — подробности
Очередная атака россиян на Харьков в третий раз за сутки была по жилым домам, гражданской инфраструктуре и учебным заведениям. Вражеские ракеты попали в Киевский район города.
Предварительно известно, что оккупанты ударили ракетами С-300.
"На месте происшествия работают криминалисты, взрывотехники, следственно-оперативная группа", — сообщили в полиции.
Продолжается разбор завалов, следователи документируют последствия обстрелов.
Напомним, в результате вечерних обстрелов Харькова сегодня, 23 января, пострадали люди. По предварительной информации, семь жителей города получили травмы.
В Киеве завершились аварийно-спасательные работы, целью которых было ликвидировать последствия российского ракетного удара. В общей сложности спасатели оказали помощь 22 пострадавшим, ими были спасены 55 человек.
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