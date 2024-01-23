В Харькове в результате российской атаки пострадал 4-летний ребенок

Последствия русской атаки на Харьков. Фото: Национальная полиция

Российские оккупанты вечером, 23 января, в очередной раз атаковали Харьков. Пока известно о 7 пострадавших, среди них — 4-летний ребенок. На месте работают спасательные службы.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Читайте также:

Россияне обстреляли Харьков — подробности

Очередная атака россиян на Харьков в третий раз за сутки была по жилым домам, гражданской инфраструктуре и учебным заведениям. Вражеские ракеты попали в Киевский район города.

Предварительно известно, что оккупанты ударили ракетами С-300.

"На месте происшествия работают криминалисты, взрывотехники, следственно-оперативная группа", — сообщили в полиции.

Продолжается разбор завалов, следователи документируют последствия обстрелов.

Напомним, в результате вечерних обстрелов Харькова сегодня, 23 января, пострадали люди. По предварительной информации, семь жителей города получили травмы.

В Киеве завершились аварийно-спасательные работы, целью которых было ликвидировать последствия российского ракетного удара. В общей сложности спасатели оказали помощь 22 пострадавшим, ими были спасены 55 человек.