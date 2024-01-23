У Харкові внаслідок російської атаки постраждала 4-річна дитина

Наслідки російської атаки на Харків. Фото: Національна поліція

Російські окупанти ввечері, 23 січня, вчергове атакували Харків. Наразі відомо про 7 постраждалих, серед них — 4-річна дитина. На місці працюють рятувальні служби.

Про це інформує Національна поліція.

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Чергова атака росіян на Харків втретє за добу була по житловим будинкам, цивільній інфраструктурі та закладам освіти. Ворожі ракети влучили у Київській район міста.

Попередньо відомо, що окупанти вдарили ракетами С-300.

"На місці події працюють криміналісти, вибухотехніки, слідчо-оперативна група", — повідомили в поліції.

Триває розбір завалів, слідчі документують наслідки обстрілу.

Нагадаємо, внаслідок вечірнього обстрілу Харкова сьогодні, 23 січня, постраждали люди. За попередньою інформацією, семеро мешканців міста отримали травми.

Додамо, у Києві заверишилися аварійно-рятувальні роботи, метою яких було ліквідувати наслідки російського ракетного удару. Загалом рятувальники надали допомогу 22 постраждалим, ними було врятовано 55 осіб.