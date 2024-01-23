Терехов назвав кількість людей, які постраждали внаслідок обстрілу Харкова
Внаслідок вечірнього обстрілу Харкова сьогодні, 23 січня, постраждали люди. За попередньою інформацією, семеро мешканців міста отримали травми.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Постраждалі внаслідок обстрілу Харкова
"Попередньо є семеро постраждалих містян", — розповів Терехов.
Він додав, що ця цифра може уточнюватися.
За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, двоє поранених госпіталізовані до медичних установ.
Російські окупанти влучили в освітню установу, також пошкоджена інфраструктура, є загорання авто.
Оновлено 23:17. Синєгубов розповів, що медики надають допомогу чотирьом пораненим, у тому числі — чотирирічна дитина. Загрозу її життю немає.
"Дві жінки також госпіталізовані, перебувають у середньому стані. Ще одному чоловіку надали допомогу на місці, стан легкий", — додав він.
Нагадаємо, сьогодні ввечері, 23 січня, у Харкові пролунали потужні вибухи. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Також ми писали, що російські окупанти обстріляли Харків. Під ворожим ударом опинилася житлова забудова.
Читайте Новини.LIVE!