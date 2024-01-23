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Терехов назвав кількість людей, які постраждали внаслідок обстрілу Харкова

23 січня 2024 22:57
оновлено: 23:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Терехов назвав кількість людей, які постраждали внаслідок обстрілу Харкова
Рятувальник на місці обстрілу Харкова. Архівне фото: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Внаслідок вечірнього обстрілу Харкова сьогодні, 23 січня, постраждали люди. За попередньою інформацією, семеро мешканців міста отримали травми.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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"Попередньо є семеро постраждалих містян", — розповів Терехов.

Він додав, що ця цифра може уточнюватися.

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Допис Терехова. Фото: скриншот

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, двоє поранених госпіталізовані до медичних установ.

Російські окупанти влучили в освітню установу, також пошкоджена інфраструктура, є загорання авто.  

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Оновлено 23:17. Синєгубов розповів, що медики надають допомогу чотирьом пораненим, у тому числі — чотирирічна дитина. Загрозу її життю немає. 

"Дві жінки також госпіталізовані, перебувають у середньому стані. Ще одному чоловіку надали допомогу на місці, стан легкий", — додав він.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 23 січня, у Харкові пролунали потужні вибухи. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Також ми писали, що російські окупанти обстріляли Харків. Під ворожим ударом опинилася житлова забудова.

війна
Харків
обстріли
Ігор Терехов
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люди
поранення

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