Терехов назвав кількість людей, які постраждали внаслідок обстрілу Харкова

Рятувальник на місці обстрілу Харкова. Архівне фото: ДСНС

Внаслідок вечірнього обстрілу Харкова сьогодні, 23 січня, постраждали люди. За попередньою інформацією, семеро мешканців міста отримали травми.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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"Попередньо є семеро постраждалих містян", — розповів Терехов.

Він додав, що ця цифра може уточнюватися.

Допис Терехова. Фото: скриншот

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, двоє поранених госпіталізовані до медичних установ.

Російські окупанти влучили в освітню установу, також пошкоджена інфраструктура, є загорання авто.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Оновлено 23:17. Синєгубов розповів, що медики надають допомогу чотирьом пораненим, у тому числі — чотирирічна дитина. Загрозу її життю немає.

"Дві жінки також госпіталізовані, перебувають у середньому стані. Ще одному чоловіку надали допомогу на місці, стан легкий", — додав він.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 23 січня, у Харкові пролунали потужні вибухи. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

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