Вибух у Харкові 25 серпня 2024 року

Ілюстративне зображення вибуху у Харкові. Фото: Google

У ніч проти 25 серпня у Харкові пролунав потужний вибух. До цього військові попереджали про швидкісну ціль у Харківській області.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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Що сталося

"У Харкові було чутно потужний вибух. Будьте обережні", — повідомив Терехов о 04:03.

До цього, о 04:01, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль на Харківську область. Курс ракети був південно-західний.

Крім того, у низці областей України оголошено тривогу через активність ворожої авіації та "Шахеди".

Оновлено о 04:20

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти завдали ракетні удари по Харкову та Чугуєву.

"На цю хвилину постраждалих у Харкові не зафіксовано. За попередніми даними, у Чугуєву один постраждалий. Дані оновлюються", — написав він.