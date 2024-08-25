Вибух у Харкові 25 серпня 2024 року

У Харкові вночі пролунав потужний вибух
У ніч проти 25 серпня у Харкові пролунав потужний вибух. До цього військові попереджали про швидкісну ціль у Харківській області.
Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов та Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Що сталося
"У Харкові було чутно потужний вибух. Будьте обережні", — повідомив Терехов о 04:03.
До цього, о 04:01, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль на Харківську область. Курс ракети був південно-західний.
Крім того, у низці областей України оголошено тривогу через активність ворожої авіації та "Шахеди".
Оновлено о 04:20
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти завдали ракетні удари по Харкову та Чугуєву.
"На цю хвилину постраждалих у Харкові не зафіксовано. За попередніми даними, у Чугуєву один постраждалий. Дані оновлюються", — написав він.
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