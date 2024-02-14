В Харькове водитель сбил отца с дочерью — мужчина погиб на месте

Место ДТП в Харькове. Фото: t.me/police_kh_region

В Харькове 13 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легковушки сбил отца с дочерью. В результате аварии пострадавший погиб.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

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Водитель Geely совершил наезд на отца с дочерью, которые переходили проезжую часть предварительно вне пешеходного перехода.

Место ДТП в Харькове. Фото: t.me/police_kh_region

ДТП произошло во вторник, 13 февраля, около 17:20 по проспекту Тракторостроителей.

"От полученных травм 53-летний мужчина умер на месте происшествия. 7-летнего ребенка с многочисленными травмами доставили в больницу", — говорится в сообщении.

Пост полиции Харьковской области. Фото: скриншот

Напомним, 8 февраля в Подольском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие. За рулем находилась женщина с алкогольным опьянением.

Также 6 февраля в Харькове карета скорой помощи влетела в легковой автомобиль. В результате аварии водитель Volkswagen и 54-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы для осмотра в медицинском учреждении.