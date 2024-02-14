В Харькове водитель сбил отца с дочерью — мужчина погиб на месте
В Харькове 13 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легковушки сбил отца с дочерью. В результате аварии пострадавший погиб.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Смерть под колесами автомобиля в Харькове
Водитель Geely совершил наезд на отца с дочерью, которые переходили проезжую часть предварительно вне пешеходного перехода.
ДТП произошло во вторник, 13 февраля, около 17:20 по проспекту Тракторостроителей.
"От полученных травм 53-летний мужчина умер на месте происшествия. 7-летнего ребенка с многочисленными травмами доставили в больницу", — говорится в сообщении.
Напомним, 8 февраля в Подольском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие. За рулем находилась женщина с алкогольным опьянением.
Также 6 февраля в Харькове карета скорой помощи влетела в легковой автомобиль. В результате аварии водитель Volkswagen и 54-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы для осмотра в медицинском учреждении.
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