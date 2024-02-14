У Харкові водій збив батька з донькою — чоловік загинув на місці

Місце ДТП у Харкові. Фото: t.me/police_kh_region

У Харкові 13 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій легковика збив батька з донькою. Внаслідок аварії потерпілий загинув.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

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Водій Geely скоїв наїзд на батька з донькою, які переходили проїжджу частину попередньо поза межами пішохідного переходу.

Місце ДТП у Харкові. Фото: t.me/police_kh_region

ДТП сталася у вівторок, 13 лютого, близько 17:20 по проспекту Тракторобудівників.

"Від отриманих травм 53-річний чоловік помер на місці події. 7-річну дитину з численними травмами доставили до лікарні", — йдеться у повідомленні.

Допис поліції Харківської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 лютого у Подільському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. За кермом перебувала жінка з алкогольним сп'янінням.

Також 6 лютого у Харкові карета швидкої допомоги влетіла у легкове авто. Внаслідок аварії водій Volkswagen та 54-річна пасажирка отримали травми та були госпіталізовані для огляду в медичному закладі.