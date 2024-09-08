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У Харкові водій збив двох чоловіків, які переходили дорогу поза межами пішохідного переходу

8 вересня 2024 15:15
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Харкові водій Toyota Camry збив двох чоловіків
Автомобіль водія, який збив двох чоловіків у Харкові. Фото: t.me/police_kh_region
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Новобаварському районі Харкова водій Toyota Camry збив двох чоловіків. Вони переходили дорогу поза межами пішохідного переходу. 

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області у Telegram у неділю, 8 вересня.

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"Аварія сталася 7 вересня близько 20:00 по проспекту Любові Малої. Водій Toyota Camry скоїв наїзд на двох 40-річних чоловіків, які переходили дорогу поза межами пішохідного переходу", — йдеться у повідомленні.

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Місце ДТП у Харкові. Фото: t.me/police_kh_region

Постраждалих чоловіків доставили до лікарні.

Слідчі розпочали досудове розслідування через порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. 

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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Допис поліції Харківської області. Фото: скриншот

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