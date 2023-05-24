Харьковчане могут бесплатно арендовать инструменты для восстановления помещений

Рабочие ремонтируют крышу поврежденного обстрелом дома. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

В Харькове организовали волонтерское пространство "RepairHub" для помощи тем, кому необходимы инструменты и материалы для ремонта или восстановления помещений. Главное условие, чтобы инструменты использовали на восстановлении поврежденных из-за российских обстрелов зданий. Инструменты предоставила швейцарская организация Helvetas.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете.

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Как получить инструменты

Обратиться туда за помощью могут общины или организации, имеющие объекты для реконструкции поврежденных помещений и основной материал для этого. Сроки аренды инструментов зависят от размера работ.

Сначала людям нужно обратиться в RepairHub, после чего на ремонтируемый объект приедет представитель этого хаба. Он осмотрит объект, определит виды нужных инструментов и количество. Затем составит соответствующий акт с перечнем. Строительные материалы в хабе не предоставляют. Обращаться могут как общественные организации, так и физические лица. На прокат можно взять электроинструмент, механические приборы и тележки.

"RepairHub" находится по адресу ул. Плехановская, 126 и работает ежедневно с 10:00 до 18:00. За дополнительной информацией можно обращаться по тел.: +380 (066) 244-59-40, +380 (066) 091-64-35", — рассказывают в горсовете.

Инициатива реализуется общественной организацией "Я спасен" при поддержке швейцарской организации "Helvetas" и КУ "Офис реформ Харькова".

Напомним, что в результате обстрелов и бомбардировок в Харькове разрушены около 600 жилых домов . Многие горожане остались без домов.

Также мы рассказывали, что в Харькове отстроили за год войны . В частности, в городе восстановили уже 135 многоэтажек, еще 60 — взято в работу.