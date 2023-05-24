Харків’яни можуть безоплатно орендувати інструменти для відбудови приміщень

Робітники ремонтують дах пошкодженого обстрілом будинку. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН

У Харкові організували волонтерський простір "RepairHub" для допомоги тим, кому необхідні інструменти та матеріали для ремонту або відбудови приміщень. Головна умова, щоб інструмнети використовували на відбудові пошкоджених через російські обстріли будівель. Інструменти надала швецйцарська організація Helvetas.

Про це повідомили у Харківській міській раді.

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Як отримати інструменти

Звернутися туди по допомогу можуть громади або організації, котрі мають об’єкти для реконструкції пошкоджених приміщень та основний матеріал для цього. Терміни оренди інструментів залежать від обсягу робіт.

Спочатку людям потрібно звернутися до RepairHub, після чого на об'єкт, який вони ремонтують, приїде представник цього хабу. Він огляне об'єкт, визначить види інструментів, які потрібні, та кількість. Потім складе відповідний акт з переліком. Будівельні матеріали у хабі не надають. Звертатися можуть як громадські організації, так і фізичні особи. На прокат можна взяти електроінструмент, механічні прилади та візки.

"RepairHub" знаходиться за адресою: вул. Плеханівська, 126 та працює щодня, з 10:00 до 18:00. За додатковою інформацією можна звертатися за тел.: +380 (066) 244-59-40, +380 (066) 091-64-35", — розповідають у міськраді.

Ініціатива реалізується громадською організацією "Я врятований" за підтримки швейцарської організації "Helvetas" та КУ "Офіс реформ Харкова".

Нагадаємо, що внаслідок обстрілів і бомбардувань у Харкові зруйновано близько 600 житлових будинків. Багато містян залишились без домівок.

Також ми розповідали, що у Харкові відбудували за рік війни. Зокрема у місті відновили вже 135 багатоповерхівок, ще 60 — взято в роботу.