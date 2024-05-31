Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове уже более 20 пострадавших от обстрела — в прокуратуре рассказали о последствиях атаки arrow

В Харькове уже более 20 пострадавших от обстрела — в прокуратуре рассказали о последствиях атаки

31 мая 2024 04:45
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В результате удара РФ по многоквартирному дому в Харькове в ночь на 31 мая три человека погибли, а еще 23 пострадали — прокуратура
Разрушение и пожар после обстрела Харькова. Фото: "Суспільне Харків"
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В Харькове количество травмированных в результате обстрела города в ночь на 31 мая возросло до 23 человек. Также известно о трех погибших.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Читайте также:
В Харькове уже более 20 пострадавших от обстрела — в прокуратуре рассказали о последствиях атаки - фото 1
Скриншот сообщений Харьковской областной прокуратуры

Как в прокуратуре комментируют последствия российского удара по Харькову ночью 31 мая

По данным прокуратуры, 31 мая около 00:15, враг совершил запуск ракет типа С-300 и С-400 с территории Белгородской области РФ. В Новобаварском районе зафиксировали пять попаданий. Одна ракета попала в пятиэтажный жилой дом, другие ракеты — рядом с пятиэтажным домом. Повреждены более 20 многоэтажных жилых домов. Разрушено частное предприятие.

Прокуроры возбудили уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (часть вторая статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что среди пострадавших медицинский работник и полицейская, прибывшие на место взрыва.

В Харькове уже более 20 пострадавших от обстрела — в прокуратуре рассказали о последствиях атаки - фото 2
Скриншот сообщения Игоря Терехова

Напомним, в ночь на 31 мая россияне нанесли ракетный удар по Харькову. В городе и вечером 30 мая, и ночью 31 мая раздавались взрывы. Оккупанты нанесли удар по многоквартирному жилому дому.

Также мы сообщали о том, что россияне повторно ударили по месту, где продолжались работы по ликвидации последствий обстрела. Спасатели отмечали, что под завалами могут находиться люди.

Харьков
прокуратура
взрыв
обстрелы
Игорь Терехов
война в Украине
погибшие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера