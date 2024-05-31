В результате удара РФ по многоквартирному дому в Харькове в ночь на 31 мая три человека погибли, а еще 23 пострадали — прокуратура

В Харькове уже более 20 пострадавших от обстрела — в прокуратуре рассказали о последствиях атаки
В Харькове количество травмированных в результате обстрела города в ночь на 31 мая возросло до 23 человек. Также известно о трех погибших.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Как в прокуратуре комментируют последствия российского удара по Харькову ночью 31 мая
По данным прокуратуры, 31 мая около 00:15, враг совершил запуск ракет типа С-300 и С-400 с территории Белгородской области РФ. В Новобаварском районе зафиксировали пять попаданий. Одна ракета попала в пятиэтажный жилой дом, другие ракеты — рядом с пятиэтажным домом. Повреждены более 20 многоэтажных жилых домов. Разрушено частное предприятие.
Прокуроры возбудили уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (часть вторая статьи 438 Уголовного кодекса Украины).
Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что среди пострадавших медицинский работник и полицейская, прибывшие на место взрыва.
Напомним, в ночь на 31 мая россияне нанесли ракетный удар по Харькову. В городе и вечером 30 мая, и ночью 31 мая раздавались взрывы. Оккупанты нанесли удар по многоквартирному жилому дому.
Также мы сообщали о том, что россияне повторно ударили по месту, где продолжались работы по ликвидации последствий обстрела. Спасатели отмечали, что под завалами могут находиться люди.
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