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У Харкові вже понад 20 постраждалих від обстрілу — у прокуратурі розповіли про наслідки атаки

31 травня 2024 04:45
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Унаслідок удару РФ по багатоквартирному будинку в Харкові в ніч проти 31 травня три людини загинули, а ще 23 постраждали — прокуратура
Руйнування й пожежа після обстрілу Харкова. Фото: "Суспільне Харків"
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У Харкові кількість травмованих унаслідок обстрілу міста в ніч проти 31 травня зросла до 23 осіб. Також відомо про трьох загиблих.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

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У Харкові вже понад 20 постраждалих від обстрілу — у прокуратурі розповіли про наслідки атаки - фото 1
Скриншот повідомлень Харківської обласної прокуратури

Як у прокуратурі коментують наслідки російського удару по Харкову вночі 31 травня

За даними прокуратури, 31 травня близько 00:15, ворог здійснив запуск ракет типу С-300 та С-400 з території Бєлгородської області РФ. У Новобаварському районі зафіксували п'ять влучань. Одна ракета поцілила в п'ятиповерховий житловий будинок, інші ракети — поряд із п'ятиповерховим будинком. Пошкоджено більше 20 багатоповерхових житлових будинків. Зруйновано приватне підприємство.

Прокурори розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина друга статті 438 Кримінального кодексу України).

Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що серед постраждалих медичний працівник і поліцейська, які прибули на місце вибуху.

У Харкові вже понад 20 постраждалих від обстрілу — у прокуратурі розповіли про наслідки атаки - фото 2
Скриншот повідомлення Ігоря Терехова

Нагадаємо, в ніч проти 31 травня росіяни завдали ракетного удару по Харкову. У місті і ввечері 30 травня, і вночі 31 травня лунали вибухи. Окупанти завдали удару по багатоквартирному житловому будинку.

Також ми повідомляли про те, що росіяни повторно вдарили по місцю, де вже тривали роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Рятувальники зазначали, що під завалами можуть перебувати люди.

Харків
прокуратура
вибух
обстріли
Ігор Терехов
війна в Україні
загиблі

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