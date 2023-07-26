В Харькове взяли под стражу злоумышленника, который бросил гранату под ноги товарищу

Злоумышленник, который бросил гранату под ноги товарищу. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В Харькове взяли под стражу 50-летнего мужчину, который бросил гранату под ноги своему товарищу. Ему сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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"При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении 50-летнему мужчине по факту ношения, хранения и приобретения боевых припасов и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины) и по факту законченного покушения на убийство, совершенного способом, опасным для жизни многих лиц (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в понедельник, 24 июля, в жилищном секторе Киевского района города Харькова 50-летний злоумышленник бросил под ноги гранату своему товарищу. Это происходило во время ссоры. Мужчина быстро побежал, поэтому не травмировался. Однако при взрыве проходил сосед, получивший телесные повреждения. Его госпитализировали в больницу.

Место, где произошел взрыв. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Правоохранители также установили, что фигурант приобрел гранату в Харькове у 61-летнего мужчины. У "продавца" уже провели обыски и обнаружили арсенал оружия и боеприпасов.

"После проведения экспертиз 61-летнему дельцу будет сообщено о подозрении", — добавили в прокуратуре.

Обнаруженное оружие у "продавца". Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Напомним, 24 июля около 16:20 у дома по улице Героев Труда в Харькове произошел взрыв гранаты. В результате взрыва многочисленные травмы получил 51-летний мужчина.

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