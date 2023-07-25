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У Харкові чоловік підірвав свого знайомого на гранаті

25 липня 2023 13:04
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові чоловік підірвав свого знайомого на гранаті
Гранати на асфальті, у Харкові (фото ілюстративне). Фото: Марієнко Андрій / УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

24 липня близько 16:20 біля будинку по вулиці Героїв Праці у Харкові стався вибух гранати. Внаслідок вибуху чисельні травми отримав 51-річний чоловік.

Про це повідомили у Поліції Харківської області.

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Подробиці події 

Коли поліція виїхала на місце події з'ясувалось, що постраждалого підірвав його знайомий.

"Двоє знайомих розпивали алкогольні напої. 50-річний чоловік дістав предмет, схожий на гранату, та кинув її під ноги 51-річному знайомому", — пишуть правоохоронці.

Внаслідок вибуху чисельні травми отримав 51-річний чоловік, постраждалого госпіталізували до лікарні.

  • Фото з місця події. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
  • Фото з місця події. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
  • Фото з місця події. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
  • Фото з місця події. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
  • Фото з місця події. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
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Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч .2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що поліцейські виявили розважальний заклад у Харкові, де влаштовували закриті вечірки для підлітків. У клубі здійснювали продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, а також тютюнових виробів особам, які не досягли 18-річного віку.

Також ми писали про те, що правоохорорнці викрили трьох харків'ян, які зберігали в себе в гаражі боеприпаси. Батько з синами під виглядом волонтерів їздили до прифронтової території та перевозили вогнепальну зброю, набої та інші військові засоби ураження. 

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