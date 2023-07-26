У Харкові взяли під варту зловмисника, який кинув гранату під ноги товаришу

Зловмисник, який кинув гранату під ноги товаришу. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У Харкові взяли під варту 50-річного чоловіка, який кинув гранату під ноги своєму товаришу. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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"За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 50-річному чоловіку за фактом носіння, зберігання та придбання бойових припасів та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України) та за фактом закінченого замаху на вбивство, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України)", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у понеділок, 24 липня, у житловому секторі Київського району міста Харкова 50-річний зловмисник кинув під ноги гранату своєму товаришу. Це відбувалося під час сварки. Чоловік швидко побіг, тому не травмувався. Однак під час вибуху проходив сусід, який отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до лікарні.

Місце, де стався вибух. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Правоохоронці також встановили, що фігурант придбав гранату у Харкові у 61-річного чоловіка. У "продавця" вже провели обшуки та виявили арсенал зброї та боєприпасів.

"Після проведення експертиз 61-річному ділку буде повідомлено про підозру", — додали у прокуратурі.

Виявлена зброя у "продавця". Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Нагадаємо, 24 липня близько 16:20 біля будинку по вулиці Героїв Праці у Харкові стався вибух гранати. Внаслідок вибуху чисельні травми отримав 51-річний чоловік.

Також ми писали, що на Київщині, у селі Требухів Броварського району, у руках мешканця вибухнув запал від гранати. Чоловіка госпіталізували.