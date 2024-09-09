В Харькове зафиксировано обесточивание из-за ночного российского обстрела 9 сентября

Аварийная бригада ДТЭК. Фото: ДТЭК

В Харькове зафиксировано обесточивание в результате российского обстрела в ночь на 9 сентября. Свет отсутствует на Северной Салтовке и районе пос. Жуковского.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковоблэнерго в Telegram.

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"В результате ночного вражеского удара частично обесточены Северная Салтовка и район пос. Жуковского в г. Харькове", — говорится в сообщении.

Специалисты Харьковоблэнерго работают над восстановлением электроснабжения и в течение нескольких часов вернут свет обесточенным потребителям.