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В Харькове зафиксировали новый температурный рекорд за 24 года

10 января 2025 14:48
Светлана Силенко - Редактор
Погодный рекорд в Харькове — температура превысила показатели 2001 года
Женщина гуляет с собакой в солнечную погоду. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В Харькове аномально теплая зима. Так оказалось, что погода 8 января позволила зафиксировать новый температурный рекорд для этого дня - +8,9°С. Это самый высокий показатель, зарегистрированный за всю историю наблюдений для 8 января.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

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Погодный рекорд в Харькове 

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Сообщение Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Предыдущий рекорд был установлен в 2001 году, когда температура поднялась до +6,0°С. Таким образом, нынешний максимум превысил предыдущее значение на +2,9°С.

Напомним, в Харькове и по области синоптики прогнозируют в субботу, 11 января, теплую погоду. Несмотря на это, там возможны осадки и ветер.

Тем временем исследователи климатической службы Copernicus пришли к выводу, что глобальное потепление наступает на Земле значительно более быстрыми темпами, чем прогнозировалось. Поэтому 2024 год станет первым самым теплым годом за всю историю наблюдений.

климат Харьков рекорд потепление температура воздуха метеоролог

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