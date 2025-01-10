Погодный рекорд в Харькове — температура превысила показатели 2001 года

Женщина гуляет с собакой в солнечную погоду. Фото: Новини.LIVE

В Харькове аномально теплая зима. Так оказалось, что погода 8 января позволила зафиксировать новый температурный рекорд для этого дня - +8,9°С. Это самый высокий показатель, зарегистрированный за всю историю наблюдений для 8 января.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

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Сообщение Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Предыдущий рекорд был установлен в 2001 году, когда температура поднялась до +6,0°С. Таким образом, нынешний максимум превысил предыдущее значение на +2,9°С.

Напомним, в Харькове и по области синоптики прогнозируют в субботу, 11 января, теплую погоду. Несмотря на это, там возможны осадки и ветер.

Тем временем исследователи климатической службы Copernicus пришли к выводу, что глобальное потепление наступает на Земле значительно более быстрыми темпами, чем прогнозировалось. Поэтому 2024 год станет первым самым теплым годом за всю историю наблюдений.