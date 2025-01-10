Погодний рекорд у Харкові — температура перевищила показники 2001 року

Жінка гуляє з собакою у сонячну погоду. Фото: Новини.LIVE

В Харкові аномальна тепла зима. Так виявилось, що погода 8 січня дозволила зафіксувати новий температурний рекорд для цього дня – + 8,9°С. Це найвищий показник, зареєстрований за всю історію спостережень для 8 січня.

Про це повідомляє пресслужба Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

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Повідомлення Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

Попередній рекорд було встановлено у 2001 році, коли температура піднялася до +6,0°С. Таким чином, цьогорічний максимум перевищив попереднє значення на +2,9°С.

Нагадаємо, у Харкові та по області синоптики прогнозують у суботу, 11 січня, теплу погоду. Попри це, там можливі опади та вітер.

Тим часом дослідники кліматичної служби Copernicus дійшли висновку, що глобальне потепління настає на Землі значно швидшими темпами, ніж прогнозувалося. Відтак 2024 рік стане перший найтеплішим роком за всю історію спостережень.